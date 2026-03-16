Akira Kimura ofrecerá conferencias gratuitas sobre Manga en Asunción

Akira Kimura es escritor y director de Ichijinsha, una editorial del Grupo Kodansha, una editora de revistas y libros sobre manga. En una breve visita a Asunción, con apoyo de la Embajada de Japón en Paraguay, ofrecerá dos conferencias para los interesados en conocer más acerca del cómic japonés.

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"¿Qué es el ciclo de felicidad en torno del manga? - El paisaje más allá de la imaginación" se titulan las conferencias que ofrecerá en Asunción.

El primer encuentro será hoy a las 19:30 en el Auditorio Prof. Dr. Luis H. Berganza de la Universidad del Pacífico (Austria esq. O’Higgins), con acceso libre y gratuito.

Mañana volverá a ofrecer esta conferencia en el salón Fundadores de la Asociación Japonesa de Asunción (Carios 1864 c/ Rca. Argentina) a las 19:00. El acceso es gratuito, pero hay que registrarse previamente https://shorturl.at/076T5 .

Esta actividad está enmarcada en la celebración del 90° Aniversario de la Inmigración Japonesa al Paraguay.

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Akira Kimura lleva más de cuatro décadas vinculado al Manga. En 1986 ganó el premio Kodansha Chiba Tetsuya y publicó en serie un manga de su autoría en la revista “Comic Open”.

Es graduado de la Facultad de Letras de la Universidad de Toyo y en 1989 ingresó a la editorial Keibunsha S.A. Como editor publicó libros y revistas de Godzilla y leyenda urbana como: “¡Persigue al perro con rostro humano!”, “Revista Godzilla”, “Enciclopedia de exploración espiritual de Aiko Gibo” y “Enciclopedia de heroínas mágicas”.

En su paso por T2 Publishing S.A. publicó, como editor, revistas relacionadas a videojuegos como «Gamejin», «Gamejin PARTNER» y «Game Boy Advance Magazine».

En Studio DNA S.A., en su rol de editor, publicó libros relacionados a “Higurashi no Naku Koro ni (Cuando las cigarras canten)”. La empresa se fusionó con Issaisha para crear la empresa Ichijinsha. Como editor publicó revistas relacionadas a videojuegos como “Tales of series”.

Desde el año 2010, Akira Kimura se ha desempeñado en varios cargos en la compañía siendo jefe de División de Derecho de Medios, director de Ichijinsha S.A. Desde el año pasado es jefe de División de Desarrollo de Negocios Nuevos en Japón y en el Extranjero.