Berta Rojas sigue “La huella de las cuerdas” hasta Asunción con un concierto

La galardonada guitarrista paraguaya Berta Rojas dará un concierto en Asunción el próximo sábado 23 de mayo como punto final de su proyecto La huella de las cuerdas, que la llevó a más de diez países y a actuar con varios músicos de Latinoamérica.

El concierto tendrá lugar en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central del Paraguay y tendrá como artistas invitados a los locales Juan Cancio Barreto, Dani Meza, Daisy Lombardo, Sixto Corbalán, el Cuarteto Paraqvaria, Mbaraka Trío y el ensamble Pu Rory.

Lea más: El gran viaje sonoro de Berta Rojas

La venta de entradas se realizará a través de la plataforma Ticketea y comenzará este lunes.

La huella de las cuerdas

“Es un concierto que convoca la emoción ya desde el momento en que lo visualizamos. Estoy preparando las músicas del show sintiendo muy cerca a los artistas con quienes tendré la dicha de compartir: algunos de ellos son parte de mi camino y también, otros más jóvenes a quienes admiro y respeto profundamente”, dijo Rojas sobre el evento.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La conducción del concierto estará a cargo de Popi Spatocco y Sebastián Henriquez.

Lea más: Berta Rojas y “La huella de las cuerdas”: Un ambicioso viaje musical y tecnológico que traza el linaje de los cordófonos en América Latina

El proyecto La huella de las cuerdas implicó no solo el lanzamiento de un disco del mismo nombre, sino también un libro-arte y una aplicación de realidad aumentada, además de un documental de media hora que se encuentra disponible en la página de la guitarrista en YouTube.