Reggaetonero Arcángel volverá al país para celebrar sus 20 años de carrera

El reconocido artista puertorriqueño desembarca en Asunción con un espectáculo que forma parte de una ambiciosa gira mundial, que celebra dos décadas de carrera y presenta su más reciente trabajo discográfico. El show será el sábado 8 de agosto en el Jockey Club Paraguayo.

Lea más: Massacre y Flema encabezarán el festival ConectArte 2.0 en UMMA Multiespacios

Con “La 8va Maravilla”, su undécimo álbum de estudio recientemente lanzado, “Arcángel vuelve a demostrar su vigencia y capacidad de reinvención, colaborando con grandes figuras como Daddy Yankee, Ricky Martin y Beéle. En este nuevo material, el artista no solo rinde homenaje a su trayectoria, sino que también explora nuevos sonidos sin perder la esencia que lo convirtió en referente del género", señala el comunicado de prensa.

El texto resalta también que Arcángel fue recientemente galardonado con el Premio Ícono Urbano en Premio Lo Nuestro 2026, reafirmando su lugar como una de las figuras más destacadas de la música latina. Con más de 31,7 millones de oyentes mensuales en Spotify y una carrera que ha marcado generaciones, su nueva gira promete “un recorrido por sus mayores éxitos y una puesta en escena a la altura de su legado”.

El concierto en Paraguay será una presentación “única”, pensada para todo público, que reunirá a fanáticos de distintas generaciones en una experiencia inolvidable. “La 8va Maravilla World Tour 20 Aniversario” llega “para confirmar por qué Arcángel sigue siendo uno de los nombres más importantes del movimiento urbano a nivel mundial”, resalta la invitación de las productoras Top Shows y Funky Business.

Las entradas estarán disponibles en preventa desde el miércoles 15 al jueves 16, mientras que la venta general comenzará el viernes 17. Habrá entradas desde G. 100.000.