Massacre y Flema encabezarán el festival ConectArte 2.0 en UMMA Multiespacios

La banda de rock alternativo Massacre y la agrupación de punk Flema, ambas oriundas de Argentina; estarán en Paraguay el próximo 13 de junio para el festival ConectArte 2.0. El festival, que reunirá también a varios artistas nacionales, tendrá como sede a UMMA Multiespacios (Avda. Mcal. López c/ Insaurralde) y las entradas ya están a la venta.

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Massacre, agrupación liderada por Walas y formada durante la década de 1980, estará en Paraguay siendo parte de este festival. La banda combina punk, psicodelia, grunge y rock experimental en su sonido.

Este festival marcará además el regreso de Flema a nuestro país, una leyenda del punk argentino fundada a finales de 1980 por Ricky Espinosa. La agrupación es reconocida por su actitud irreverente, sus letras directas y su espíritu antisistema.

La grilla del festival ConectArte 2.0 incluye además a las bandas nacionales Garage 21, Vecindad Autopsia, Mi sueño póstumo y Vartan.

Garage 21 cuenta con más de 20 años de carrera y se destaca por su sonido con influencias del punk rock y el alternativo, mientras que Vecindad Autopsia suma una propuesta más cruda y contestataria, ligada al punk y el rock urbano.

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La agrupación Vartan, que el año pasado abrió el show de Kudai en Paraguay, ya se encuentra trabajando en nuevas canciones, tras el lanzamiento de su álbum “Viraje” en 2024.

La programación del festival también tendrá a Mi sueño póstumo, que formó parte del Cosquín Rock Paraguay y que publicó el año pasado el EP “No queda nada en mí sin vos adentro mío”.

¿Cuánto cuestan y dónde se consiguen las entradas?

Las entradas para este festival, que abrirá sus puertas a las 16:00 y arrancará a las 18:00, ya están a la venta a través de Ticketea (www.ticketea.com.py). Los precios y sectores son:

Generales: G. 150.000

VIP: G. 250.000

El festival es producido conjuntamente por Arlanda Prod, Iguana Shows y Nation.