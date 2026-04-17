Sari Carri presentará en vivo su álbum “Peineta de Oro” antes de su gira por México

El lanzamiento en vivo de “Peineta de Oro”, el debut discográfico de Sari Carri, se realizará el sábado 18 de abril desde las 17:00 en el Espacio Cultural Staud (Iturbe 333 esq. Mcal. Estigarribia), en una propuesta que combinará concierto, intervenciones escénicas y exposiciones artísticas como parte de una experiencia integral.

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Bajo el nombre “Peineta de Oro: La Experiencia”, la jornada propone una extensión del universo conceptual del disco. La programación incluye exposiciones de ilustradoras y diseñadoras paraguayas, intervenciones teatrales, una charla con la historiadora Ana Barreto y un concierto de apertura a cargo de la artista Ross. El cierre estará marcado por el show en vivo de Sari Carri, en el que presentará el álbum.

El evento contará además con la participación de artistas invitados como 411Y, Lucero Sarambí, Jenni Hicks, Merce y Alfredo “Miliki” Chávez, junto a las actuaciones en escena de Edith Niz y la dirección y dramaturgia de Mirtha Villalba. En el apartado visual, formarán parte el Colectivo Robusta, Cancioneras y Alexa.

“Peineta de Oro” es un trabajo conceptual inspirado en las Kygua Verá, mujeres paraguayas del siglo XIX reconocidas por su independencia y fortaleza. A partir de esta referencia, el disco propone un recorrido que entrelaza memoria, identidad y vivencias personales, con una paleta sonora que transita entre el pop, el bolero, el disco y el electropop.

La propuesta escénica busca trasladar ese imaginario al vivo, articulando distintas disciplinas en un mismo espacio. Las entradas anticipadas están disponibles al (0991) 572 200 desde G. 40.000.

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Este lanzamiento marca además un punto de partida para la proyección internacional del proyecto. Días después del evento, Sari Carri iniciará su tercera gira por México, con una presentación el 23 de abril en la Feria Nacional de San Marcos, en Aguascalientes, y una serie de conciertos en Ciudad de México, Puebla y Cholula durante mayo y junio. La gira cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec).