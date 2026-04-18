Madonna sorprende en el festival Coachella como invitada de Sabrina Carpenter

El festival de música y arte Coachella se sigue desarrollando, hasta este domingo 19, en el Empire Polo Club de Indio, California, con diversos artistas. En la noche del viernes, Sabrina Carpenter volvió a liderar el cartel de la jornada y sorprendió a los asistentes sumando a varias figuras, entre ellas a la “Reina del Pop”.

Con un show muy distinto al que ofreció en Paraguay en marzo pasado, Sabrina Carpenter volvió al escenario de Coachella para presentar sus canciones. En un momento del show del viernes comenzó a sonar “Vogue” y Madonna apareció enfundada en un body de encaje y con botas de caño alto.

También interpretaron juntas “Like a Prayer” y una canción que formaría parte del nuevo material de Madonna, “Confessions on a Dance Floor: Part II”, que fue anunciado días pasados y lanzará el próximo 3 de julio.

La “Reina del Pop” agradeció a Carpenter por haberla invitado al show y, luego, rememoró su presentación hace dos décadas en el festival. Afirmó que estaba utilizando las mismas botas, el mismo corset y la misma chaqueta Gucci de aquella vez.

Madonna también habló de astrología y afirmó que es un tiempo de mejorar las habilidades de comunicación e invitando a evitar la confrontación. “Lo bueno de la música es que une a la gente. Es el único lugar donde la gente puede poner sus diferencias a un lado y pasar un buen momento”, indicó.

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El show de Sabrina Carpenter también contó con la participación de la actriz Geena Davis, quien interpretó un monólogo; y Terry Crews cantando parte de “A Thousand Miles”, la canción de Vanessa Carlton que interpretó en una emblemática escena de la comedia “¿Y dónde están las rubias?“.

El festival Coachella puede verse en Paraguay a través de YouTube y contará este fin de semana con artistas como Justin Bieber y Karol G.