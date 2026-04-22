La OSIC propone un viaje sinfónico por el Danubio y el Rin

El evento tendrá lugar este jueves 23 de abril a las 20:00 en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco e/ Chile y Alberdi). En el marco de su Segundo Concierto del Ciclo Oficial Internacional 2026, la OSIC interpretará un repertorio de alto calibre técnico que incluye la Sinfonía Nº 40 de Wolfgang Amadeus Mozart y la Sinfonía Nº 3 “Renana” de Robert Schumann.

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La propuesta, titulada “Entre el Danubio y el Rin”, se caracteriza por la mediación pedagógica que el maestro Sánchez Haase realiza antes de cada ejecución. El director brindará una breve introducción para contextualizar las piezas, permitiendo que la audiencia comprenda las circunstancias creativas de cada autor.

En el caso de Mozart, la orquesta abordará la penúltima sinfonía del genio de Salzburgo, compuesta en Viena durante 1788. “Esta obra destaca por su virtuosismo contrapuntístico y un cromatismo tan avanzado que, en pasajes específicos del cuarto movimiento, llega a sugerir la atonalidad propia de la música del siglo XX”, explica el comunicado del concierto.

Por otro lado, el programa se completa con la monumental Sinfonía Nº 3 de Robert Schumann, una pieza escrita en 1850 tras el traslado del compositor a Düsseldorf. Esta obra, conocida como la “Renana”, captura las impresiones del autor ante la región de Renania y el río Rin.

A través de sus cinco movimientos, “Schumann despliega desde melodías de acento folclórico hasta secciones corales de gran solemnidad, inspiradas en la arquitectura y las ceremonias de la Catedral de Colonia”.

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Según destaca la dirección de la orquesta, la interpretación de esta sinfonía representa un desafío técnico de gran envergadura que celebra la madurez artística de la agrupación nacional.

La actividad es de acceso libre y gratuito, hasta completar la capacidad de la sala.