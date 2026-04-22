Pianista de jazz español Chano Domínguez tocará en Asunción para celebrar al “Juande”

El concierto se llevará a cabo este jueves 23 de abril a las 20:00 en el Auditorio de la Orquesta Sinfónica Nacional, situado en Teniente Coronel Ayala Velázquez 376.

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Domínguez, máxima figura del jazz flamenco, actuará junto a David Xirgu en batería y Mauro Battisti, con el respaldo de la OSN y la producción de Síncopa. El acceso para los interesados será libre y gratuito, permitiéndose el ingreso por orden de llegada hasta que se complete la capacidad máxima del recinto.

La cita cobra un significado estratégico al coincidir con el Mes del Jazz y la apuesta de la programación 2026 por reponer en la cartelera local a artistas emblemátics que han formado parte de la historia del “Salazar”.

Tras su paso por el festival Asujazz en 2018, el músico español retorna para ofrecer una propuesta que dialoga con la memoria institucional y la excelencia interpretativa. La elección del auditorio de la OSN como sede busca brindar un marco sonoro de alta fidelidad para apreciar la técnica de un pianista que ha sabido maridar las estructuras del género estadounidense con la raíz profunda del flamenco.

Chano Domínguez llega respaldado por una trayectoria que incluye colaboraciones con leyendas como Paco de Lucía, Wynton Marsalis y Herbie Hancock, dejando una huella imborrable en la historia de la música contemporánea. Su prestigio no se limita a las salas de concierto, ya que ha compartido su conocimiento en instituciones de élite como la Juilliard School de Nueva York.

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Actualmente, el artista mantiene una vigencia notable gracias a trabajos recientes como Estándares y el álbum Chabem, este último nominado a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Jazz Latino, consolidando así una oferta cultural de primer nivel para la audiencia asuncena.