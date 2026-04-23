La OSN y la soprano Ada Athanasopoulou presentan “Armonía Olímpica”

El Ensamble de Cámara de la OSN y la cantante Ada Athanasopoulou presentarán este viernes 24 de abril, a las 20:30, el concierto “Armonía Olímpica” en el Auditorio de la OSN (Tte. Cnel. Ayala Velázquez 376). El encuentro, organizado en conjunto con el Consulado General Honorario de Grecia y el Comité Olímpico Paraguayo, se desarrolla en el marco de la Semana del Olimpismo 2026 con acceso libre y gratuito para el público general.

Lea más: La OSIC propone un viaje sinfónico por el Danubio y el Rin

El programa musical está diseñado como un diálogo entre culturas que resalta valores como la diversidad y la fraternidad. El eje central de la noche será la interpretación de la suite sinfónica “Areton Anotera” (Lo más alto de las virtudes), una obra del compositor contemporáneo George Voukanos.

Esta pieza, premiada en los Global Music Awards, recorre a través de su narrativa sonora el concepto de la tregua sagrada y el ideal de superación del espíritu olímpico. Además de esta trilogía dedicada a Olimpia, el repertorio incluirá obras del cancionero universal y piezas representativas tanto de Grecia como de Paraguay.

La presencia de Ada Athanasopoulou aporta un carácter internacional a la cita. La soprano lírica, nacida en Atenas y formada en escenarios como el Megaron Mousikis, es reconocida por su labor como difusora de la cultura helénica.

Su trayectoria incluye hitos recientes como el estreno de la obra “Sor Juana - La décima musa” en México durante 2025. En esta ocasión, la artista combinará su técnica vocal con la instrumentación del Ensamble de Cámara para ofrecer una visión contemporánea de la identidad musical de su país en suelo paraguayo.