Música
23 de abril de 2026 - 14:16

La OSN y la soprano Ada Athanasopoulou presentan “Armonía Olímpica”

Mujer de cabello largo y suelto, con labios rojos y pendientes geométricos, posando con expresión serena frente a un fondo suave.
La cantante Ada Athanasopoulou se presentará este viernes junto al Ensamble de Cámara de la OSN.Gentileza

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) recibirá a la soprano griega Ada Athanasopoulou para el concierto “Armonía Olímpica”, una propuesta que vincula la tradición helénica con el acervo paraguayo. El evento se realiza en conmemoración de los 130 años de las Olimpiadas Modernas y los lazos culturales entre ambas naciones.

Por ABC Color

El Ensamble de Cámara de la OSN y la cantante Ada Athanasopoulou presentarán este viernes 24 de abril, a las 20:30, el concierto “Armonía Olímpica” en el Auditorio de la OSN (Tte. Cnel. Ayala Velázquez 376). El encuentro, organizado en conjunto con el Consulado General Honorario de Grecia y el Comité Olímpico Paraguayo, se desarrolla en el marco de la Semana del Olimpismo 2026 con acceso libre y gratuito para el público general.

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El programa musical está diseñado como un diálogo entre culturas que resalta valores como la diversidad y la fraternidad. El eje central de la noche será la interpretación de la suite sinfónica “Areton Anotera” (Lo más alto de las virtudes), una obra del compositor contemporáneo George Voukanos.

Esta pieza, premiada en los Global Music Awards, recorre a través de su narrativa sonora el concepto de la tregua sagrada y el ideal de superación del espíritu olímpico. Además de esta trilogía dedicada a Olimpia, el repertorio incluirá obras del cancionero universal y piezas representativas tanto de Grecia como de Paraguay.

Siete músicos sonrientes en camisas blancas y pantalones oscuros, sosteniendo instrumentos como violonchelo y violín en un fondo cálido.
Ensamble de Cámara de la OSN.

La presencia de Ada Athanasopoulou aporta un carácter internacional a la cita. La soprano lírica, nacida en Atenas y formada en escenarios como el Megaron Mousikis, es reconocida por su labor como difusora de la cultura helénica.

Su trayectoria incluye hitos recientes como el estreno de la obra “Sor Juana - La décima musa” en México durante 2025. En esta ocasión, la artista combinará su técnica vocal con la instrumentación del Ensamble de Cámara para ofrecer una visión contemporánea de la identidad musical de su país en suelo paraguayo.