La artista paraguaya Luce presentó “Nómada”, un viaje hacia la esencia personal

Segúm comentó, el lanzamiento significa para ella una nueva etapa en su carrera independiente como artista en la escena nacional. A través de este sencillo, Luce buscó consolidar una identidad auténtica mediante una narrativa sensible que plantea la necesidad de volver a lo esencial para poder avanzar.

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La pieza musical fusiona ritmos latinos con una atmósfera orgánica, con el objetivo de dar visibilidad a la producción paraguaya contemporánea.

En el aspecto lírico, “Nómada” se centró en una reconciliación con la esencia propia. Según manifestó la artista, el concepto de la canción gira en torno a un viaje interior donde su voz funciona como bandera de identidad, sin importar el destino físico. La narrativa propone una reflexión sobre el retorno a los sueños olvidados y a la personalidad previa a las adaptaciones impuestas por el entorno.

En cuanto a la estructura sonora, la composición destaca por una marcada presencia de percusión y la creación de paisajes sonoros en constante movimiento. Esta propuesta orgánica acompaña el relato emocional, reforzando la atmósfera de búsqueda que define al sencillo.

Con este estreno Luce, quien desarrolla su carrera de forma independiente como cantante y compositora, busca expandir su propuesta hacia nuevos escenarios. Con este trabajo, la artista reafirma su enfoque en la exploración emocional y la conexión con la audiencia, posicionándose como una de las voces emergentes de la música nacional.