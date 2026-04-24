Música
24 de abril de 2026 - 14:18

Norma Ortega explorará las texturas del arpa eléctrica en una noche de arte y naturaleza

Norma Ortega sonríe mientras sostiene un arpa en un parque, con árboles de fondo y vestimenta clara y adornada.
La arpista paraguaya Norma Ortega se presentará este sábado en el local K Arte y Naturaleza.Gentileza

La reconocida arpista paraguaya Norma Ortega ofrecerá un recital este sábado, donde la innovación técnica y la tradición musical se fusionarán en el marco de una exposición artística local.

Por ABC Color

El sábado 25 de abril, la capital paraguaya será escenario de un encuentro interdisciplinario que unirá la música contemporánea con las artes visuales.

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La intérprete y compositora Norma Ortega brindará un concierto exclusivo de arpa eléctrica en el centro cultural K Arte y Naturaleza, ubicado sobre la calle Santa Rosa 586 casi España. El evento, que iniciará puntualmente a las 21:00, propone un recorrido por sonoridades vanguardistas en un entorno que busca conectar la creación humana con el paisaje natural.

Hija de luthier y conocedora profunda de su instrumento, Ortega destaca que la principal diferencia del arpa eléctrica reside en su propia naturaleza técnica, ya que al carecer de una caja de resonancia física, el sonido depende enteramente de su conexión a un amplificador.

Para la artista, esta particularidad no es una limitación, sino una puerta a nuevas dimensiones creativas, pues le permite explorar diversos efectos sonoros que el arpa convencional no permite. Esta versatilidad será el eje de un repertorio que equilibrará composiciones propias con piezas fundamentales del folclore popular paraguayo.

Obra artística de un pez metálico en vitrina con base de piedras en un ambiente cerrado iluminado.
Una de las obras con las que se relacionará Norma Ortega a la hora de presentar sus músicas.

Uno de los puntos destacados de la noche será la interpretación de “Diosa de las aguas”, una pieza que la autora describe como una experiencia melódica sublime. Originalmente compuesta para la obra coreográfica “Mensajes del Silencio”, la canción emula el trayecto de una gota de agua que crece hasta convertirse en cascada y luego en catarata.

Además de esta obra central, los asistentes podrán disfrutar de temas como “Ymaiteguare”, “Revoloteando”, “Chaco’i”, “Paz de verano”, “Tren a Areguá”, “Aire gitano” y “Sol de mayo”.

La propuesta musical se integra de manera orgánica con la oferta visual del espacio, ya que el concierto se desarrolla en el marco de “Campo de apariciones”, la primera exposición del año de la galería. Se trata de una muestra del escultor, arquitecto y artista Luis Torres, bajo la curaduría de Nelson Martinessi. La exposición ha sido concebida como una intervención específica para el sitio que dialoga e interactúa con el espacio arquitectónico, reuniendo la producción más reciente de Torres.

Obra artística de un pez metálico en vitrina con base de piedras en un ambiente cerrado iluminado.
Luis Torres exhibe sus obras de arte contemporáneo.

La organización ha previsto la apertura de puertas para las 19:30, permitiendo al público realizar una visita previa a la muestra antes del inicio del recital. Las entradas tienen un costo de G. 50.000 en puerta, con una opción de compra anticipada a G. 40.000. Para obtener mayor información sobre las reservas y el evento, los interesados pueden comunicarse al número telefónico +393495028558.