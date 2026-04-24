Norma Ortega explorará las texturas del arpa eléctrica en una noche de arte y naturaleza

El sábado 25 de abril, la capital paraguaya será escenario de un encuentro interdisciplinario que unirá la música contemporánea con las artes visuales.

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La intérprete y compositora Norma Ortega brindará un concierto exclusivo de arpa eléctrica en el centro cultural K Arte y Naturaleza, ubicado sobre la calle Santa Rosa 586 casi España. El evento, que iniciará puntualmente a las 21:00, propone un recorrido por sonoridades vanguardistas en un entorno que busca conectar la creación humana con el paisaje natural.

Hija de luthier y conocedora profunda de su instrumento, Ortega destaca que la principal diferencia del arpa eléctrica reside en su propia naturaleza técnica, ya que al carecer de una caja de resonancia física, el sonido depende enteramente de su conexión a un amplificador.

Para la artista, esta particularidad no es una limitación, sino una puerta a nuevas dimensiones creativas, pues le permite explorar diversos efectos sonoros que el arpa convencional no permite. Esta versatilidad será el eje de un repertorio que equilibrará composiciones propias con piezas fundamentales del folclore popular paraguayo.

Uno de los puntos destacados de la noche será la interpretación de “Diosa de las aguas”, una pieza que la autora describe como una experiencia melódica sublime. Originalmente compuesta para la obra coreográfica “Mensajes del Silencio”, la canción emula el trayecto de una gota de agua que crece hasta convertirse en cascada y luego en catarata.

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Además de esta obra central, los asistentes podrán disfrutar de temas como “Ymaiteguare”, “Revoloteando”, “Chaco’i”, “Paz de verano”, “Tren a Areguá”, “Aire gitano” y “Sol de mayo”.

La propuesta musical se integra de manera orgánica con la oferta visual del espacio, ya que el concierto se desarrolla en el marco de “Campo de apariciones”, la primera exposición del año de la galería. Se trata de una muestra del escultor, arquitecto y artista Luis Torres, bajo la curaduría de Nelson Martinessi. La exposición ha sido concebida como una intervención específica para el sitio que dialoga e interactúa con el espacio arquitectónico, reuniendo la producción más reciente de Torres.

La organización ha previsto la apertura de puertas para las 19:30, permitiendo al público realizar una visita previa a la muestra antes del inicio del recital. Las entradas tienen un costo de G. 50.000 en puerta, con una opción de compra anticipada a G. 40.000. Para obtener mayor información sobre las reservas y el evento, los interesados pueden comunicarse al número telefónico +393495028558.