Finde en Asunción: artesanía, libros y gastronomía para disfrutar en el centro

La Feria ORE de arte y artesanía indígena tendrá una nueva edición este fin de semana, en el Espacio Cultural Staudt (Mcal. Estigarribia e Iturbe). Será este sábado 25 y domingo 26 de 9:00 a 20:00, con acceso libre y gratuito.

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La actividad es organizada por el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA) y reunirá a representantes de más de 15 pueblos indígenas de todo el país.

Entre ellos están los pueblos Nivaclé, Ayoreo, Mbyá Guaraní, Avá Guaraní, Qom, Ishir, Maká, Enxet Sur, Enlhet Norte, Sanapaná, Paî Tavyterã, Aché, Chamacoco y Manjui.

En la feria se podrán adquirir diversas piezas elaboradas por las comunidades de cestería, arte plumario, textiles en fibra de caraguatá y algodón, tallados en madera de palo santo y otras expresiones tradicionales.

“Cada pieza refleja no solo una técnica, sino también una identidad cultural profundamente arraigada”, destacaron desde el IPA.

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Señalaron además que esta actividad busca promover el fortalecimiento económico de los pueblos originarios a través del comercio justo y el encuentro directo con la ciudadanía.

No obstante, indicaron que más allá de la comercialización, la feria busca ser un espacio de intercambio cultural incorporando presentaciones de música, danza y talleres abiertos al público. El evento no se suspende por lluvia.

Este sábado 25 a las 11:00 habrá una presentación del Ensamble Fusión de la Orquesta Sinfónica Nacional y, a partir de las 15:00, se presentará el Elenco Folklórico Andares del Paraguay.

A las 16:00 se hará la presentación del Proyecto Chaco Arandu, a cargo del Grupo Sunu y el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”. En tanto, a las 17:00 habrá una demostración de cestería Ishir Chamacoco, a cargo de Dina Zeballos.

A las 18:00 se presentará el Ballet Folklórico Nacional de la SNC.

Para el domingo 26 está prevista la presentación del Ballet Folclórico Nacional de la SNC, a partir de las 16:00; seguido por el Elenco Folklórico Andares del Paraguay, a las 17:00.

En tanto, a las 18:00 habrá una demostración de tallado en madera Ava Guaraní, a cargo de Apolonio Portillo.

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Saint Jordi en la Plaza Uruguaya

El Centre Català d’Asunción revivirá la Feria de Saint Jordi, a partir de las 9:00. Según la tradición, en esta fiesta los hombres regalan una flor a su amada y las mujeres obsequian un libro a su amado.

En la actividad de este sábado, según destacó el Centro Catalán, el público podrá recorrer los stands de libros, descubrir propuestas gastronómicas y encontrar la rosa perfecta para vivir una jornada especial y compartir en comunidad.

Postergan la Feria Palmear

La Feria Palmear, prevista para este sábado 25, fue postergada “debido a las condiciones climáticas previstas para el fin de semana”, según informaron a través de un comunicado.

“¡Nos vemos el próximo sábado!“, expresaron los organizadores.