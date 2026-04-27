Dream Theater en Asunción: horarios, entradas y accesos

Dream Theater actuará el martes 28 de abril de 2026 en el Puerto de Asunción, desde las 21:00, con apertura de portones a las 19:00 y un formato de show extendido que incluye material de su nuevo álbum junto a canciones de su repertorio clásico.

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El concierto se enmarca en la gira internacional con la que la banda celebra cuatro décadas de actividad, coincidiendo con la presentación de su álbum Parasomnia, lanzado en febrero de 2025. El material forma parte central del espectáculo bajo el concepto “An Evening With Dream Theater”, un formato que propone un recorrido amplio por su catálogo, incluyendo interpretaciones extensas y secciones instrumentales.

La agrupación llegará con su formación integrada por James LaBrie en voz, John Petrucci en guitarra, John Myung en bajo, Jordan Rudess en teclados y Mike Portnoy en batería, quien se reincorpora en esta etapa de aniversario. El disco Parasomnia alcanzó el primer puesto en las listas de Hard Rock y Rock de Billboard tras su lanzamiento.

Las entradas se encuentran disponibles en distintos sectores, con precios de G. 1.500.000 para Lounge, G. 900.000 para Campo delantero y G. 550.000 para Campo trasero. Además, se habilitó un servicio de estacionamiento con un costo de G. 80.000, cuyos tickets se adquieren a través de Ticketea.

El acceso al evento será por la avenida República casi Tte. Díaz Pefaur, en el sector contiguo al Parque de la Solidaridad. La organización recomienda asistir con anticipación para evitar demoras en el ingreso y prestar atención a las indicaciones del personal de seguridad durante toda la jornada.

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En cuanto a las condiciones de acceso, se permitirá el ingreso de objetos personales de uso habitual como celulares, mochilas pequeñas de un solo compartimiento, cargadores portátiles, tapones de oído y productos de higiene en formatos limitados. También se admiten elementos como mantas pequeñas, impermeables y medicamentos con receta.

Por otro lado, se prohíbe el ingreso de bebidas y alimentos externos, equipos profesionales de fotografía o video, drones, instrumentos musicales, objetos punzantes, aerosoles, paraguas y cualquier tipo de elemento que represente riesgo para el público. Tampoco estarán permitidos artículos voluminosos como conservadoras, sillas o bolsos de gran tamaño.

La organización sugiere utilizar ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratado y evitar la compra de entradas fuera de los canales oficiales.