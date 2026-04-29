Arena Asunción se inaugura este jueves 30 como escenario musical con el Cumbiazo 4

El jueves 30 de abril, Arena Asunción abrirá oficialmente su programación musical con el festival Cumbiazo 4, que reunirá a artistas de Paraguay, Argentina y México en una jornada dedicada a la cumbia, con apertura de puertas a las 19:30 y una grilla que se extenderá hasta la madrugada.

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La cuarta edición del Cumbiazo adquiere en esta ocasión un carácter particular al funcionar como evento inaugural del nuevo espacio Arena Asunción, que inicia así su agenda de espectáculos en la ciudad. El festival, centrado en la cumbia y sus variantes regionales, convoca a artistas de distintos países en una programación continua.

El desarrollo de la jornada comenzará con la apertura de puertas a las 19:30, seguida por la presentación de Cirilo Bogado DJ a las 20:00. A lo largo de la noche se sucederán los shows de Agrupación Marilyn a las 21:15, Grupo Comando a las 22:15 y Grupo Mojado a las 23:15. Ya en la madrugada, Bryndis BXS subirá al escenario a las 00:15, seguido por Grupo Topazz a la 01:30, mientras que el cierre estará nuevamente a cargo de Cirilo Bogado DJ a las 02:30.

El evento contará con la conducción de Rubén Rodríguez Jr., acompañando el desarrollo de la noche. Las entradas se encuentran disponibles a través de linke-arte.com y todoticketparaguay.com, y puntos de venta habilitados como Maxicambios e Hipermercado El Pueblo (Acceso Sur), con precios desde G. 95.000.

Con esta programación, Arena Asunción inicia su actividad como espacio para conciertos en la ciudad, tomando al Cumbiazo 4 como punto de partida para su apertura al público.