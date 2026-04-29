Integrantes de la Orquesta Filarmónica Guaraní de Paraguarí brillaron en escenarios peruanos

El evento se desarrolló el 17 de abril en el Teatro Municipal de Cusco y el 24 de abril en el de Arequipa. En ambas ciudades, la Orquesta Filarmónica Guaraní de Paraguarí, bajo la dirección de Sión Uliambre, compartió escenario con orquestas locales.

El arpista Carlos Matto actuó como solista de arpa paraguaya en la obra “Pájaro campana”, logrando cautivar al público.

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El “Concierto de Gala de la Temporada 2026” fue organizado por la Orquesta Sinfónica del Cusco, elenco de la Dirección de Cultura del Cusco dependiente del Ministerio de Cultura del Perú. La invitación a los artistas regionales se realizó “conociendo su amplia trayectoria y reconocimiento artístico, por lo que se consideró que su presencia contribuirá enormemente al desarrollo de la cultura”, explicó el director de la agrupación peruana, Theo Yamil Tupayachi Calderón.

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El maestro Matto destacó que el talento nacional sigue ganando espacios en la escena internacional. En esta gira de intercambio cultural, representaron al país en dos escenarios emblemáticos: la Ciudad Imperial (Cusco) y la Ciudad Blanca (Arequipa). Allí, Uliambre participó como director invitado y Matto como solista, bajo la coordinación general del maestro Jongwhi Vakh.

El encuentro trascendió lo musical para convertirse en un testimonio de cooperación internacional. La fusión del arpa paraguaya con las orquestas sinfónicas de Perú fue ovacionada de pie, demostrando la conexión emocional de nuestra música fuera de las fronteras.

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La gira buscó difundir los valores de identidad y libertad de las expresiones sonoras paraguayas, consolidando una red de hermandad entre los pueblos, concluyó Matto.