Dos argentinos rescatan y graban una obra inédita de Félix Pérez Cardozo

Los músicos argentinos Lorenzo Paris (88) e Ismael Rosillo (28) presentaron la primera grabación de “Recuerdos de Mar del Plata”, la última obra escrita por Félix Pérez Cardozo, que permanecía inédita hasta ahora; el lanzamiento se realizó en marzo en plataformas digitales, como resultado de un proyecto de recuperación patrimonial impulsado por ambos artistas.

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La iniciativa surge del interés compartido entre Rosillo y Paris por rescatar una pieza desconocida de uno de los mayores referentes de la música paraguaya y latinoamericana. La obra llegó a manos de Paris (quien fue discípulo directo del compositor) a través de Amadeo Monges, lo que abrió la posibilidad de trabajar en su recuperación y posterior grabación.

A partir de ese hallazgo, el dúo emprendió la tarea de adaptar la composición y llevarla al estudio, concretando así la primera grabación histórica de esta zamba. El resultado no solo pone en valor una obra desconocida, sino que también amplía el legado artístico de Pérez Cardozo, autor de la célebre “Pájaro Campana”, una pieza que ha trascendido generaciones y fronteras.

La relevancia del estreno también radica en el fuerte vínculo del compositor con Argentina, país donde residió durante varios años y donde dejó una profunda huella en el desarrollo del folclore local. En ese contexto, “Recuerdos de Mar del Plata” adquiere un significado especial, tanto por tratarse de su última composición como por la evocación de esa ciudad y de una etapa final de su vida.

La grabación, realizada por Paris en arpa y Rosillo en guitarra, representa además un puente generacional entre tradición y actualidad, combinando la experiencia de un intérprete formado junto al propio Pérez Cardozo con la sensibilidad de una nueva generación de músicos. El material fue publicado el 6 de marzo de 2026 y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, distribuido por el sello discográfico EPSA Music.

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En ese marco, Ismael Rosillo expresó: “me conmueve y me enorgullece haber tenido el honor de grabar ‘Recuerdos de Mar del Plata’ por primera vez, que fue la última pieza que escribió Félix Pérez Cardozo, homenajeando a la ciudad, seguramente reviviendo su última estadía y evocando sus paisajes”, y agregó que “además de la fortuna de presentar por primera vez esta obra al público, tengo la dicha de compartir este acontecimiento junto a mi querido amigo y gran arpista Lorenzo Paris; me emociona profundamente este estreno y me entusiasma haber dejado un pedacito de mi guitarra en esta grabación”.