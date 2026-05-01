Cumbre Bohemia lanza su disco Estación Bailable en la ex Estación de Tren de Paraguarí

Cumbre Bohemia presentará oficialmente su nuevo material discográfico “Estación Bailable” el sábado 2 de mayo a las 20:00 en el predio de la exestación de tren de Paraguarí, en un concierto de acceso libre y gratuito que conmemora los 15 años de trayectoria del grupo oriundo del noveno departamento.

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La elección del lugar no es casual. La antigua estación ferroviaria de Paraguarí constituye uno de los puntos históricos más representativos de la ciudad y del departamento, y su utilización como escenario refuerza el vínculo del grupo con su origen. En ese sentido, la presentación del nuevo disco en este espacio se inscribe en una línea que articula tradición e identidad local con una propuesta musical de carácter contemporáneo.

Fundado en 2010, Cumbre Bohemia se ha consolidado como uno de los referentes de la música popular paraguaya, con un repertorio centrado en la polca y otros géneros tradicionales abordados desde una estética renovada.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha participado en festivales nacionales, eventos corporativos y presentaciones internacionales, entre ellas el Festival del Chamamé de Corrientes, en Argentina. En 2015 obtuvo el Premio del Festival Internacional del Poncho Para’i de 60 Listas, uno de los reconocimientos más importantes del ámbito folclórico regional.

El nuevo material discográfico, se presenta junto al lanzamiento de “Tus Tardes”, una composición original que continúa la línea autoral iniciada por el grupo en trabajos anteriores como “Tenerte” (2019). Este enfoque reafirma la intención de integrar la creación propia dentro de un repertorio que dialoga con las formas tradicionales.

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La presentación contará además con la participación de artistas invitados de la ciudad de Paraguarí, incluyendo propuestas de formación artística y agrupaciones musicales locales. La inclusión de estos elencos responde a una integración con la escena cultural del departamento, que acompaña el desarrollo del grupo desde sus inicios.

En su recorrido discográfico, Cumbre Bohemia cuenta con materiales como “Primera Estación” (2013), “Cumbre Bohemia en Vivo” (2019) y el sencillo “Gocemos la Vida” (2021), además de lanzamientos recientes como “En la Distancia” (2024), presentado en televisión en colaboración con Los Ojeda. El grupo mantiene actividad en plataformas digitales y redes sociales, consolidando su presencia en distintos circuitos de difusión.