Libro “AVISPAs”, una cartografía del arte contemporáneo paraguayo

La asociación Artistas Visuales del Paraguay Asociados (AVISPA) presentará el libro “AVISPAs” el sábado 2 de mayo de 2026 a las 18:00 horas en el Museo del Barro (Grabadores del Cabichuí 2716 e/ Cañada y Emeterio Miranda), en un acto que reunirá a artistas, referentes culturales y público interesado, con el objetivo de visibilizar y consolidar la producción contemporánea nacional mediante una antología que compila obras y trayectorias de sus integrantes.

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La publicación surge como una iniciativa orientada a dejar constancia del momento actual del arte visual paraguayo, entendiendo el libro no solo como un objeto editorial, sino como un archivo vivo que articula miradas, técnicas y discursos diversos. En ese sentido, “AVISPAs” se configura como un espacio de convergencia donde lo individual dialoga con lo colectivo, reafirmando el papel de la asociación como plataforma de articulación y proyección del sector artístico.

El volumen reúne una extensa lista de creadores cuya pluralidad da cuenta de la riqueza del panorama contemporáneo. La nómina comienza con Adriana Duarte, Adriana González Brun, Alba Acosta, Alfredo Quiróz, Ángel Barreto y Ángel Yegros, y continúa con Arnaldo Cristaldo, Azucena Centurión, Belén Rodríguez, Bernardo Puente, Carla Ascarza, Carlos Almeida, Celso Figueredo y Daniela Nondedeu, entre otros nombres que representan distintas generaciones y enfoques estéticos.

La lista prosigue con Dante Manfredi, Ediltrudis Noguera, Enmanuel López Genes, Enrique Espínola, Esperanza Gómez, Félix Toranzos, Fernando Amengual, Francene Keery, Fredi Casco y Gloria Velilla, sumando también a Hugo Cataldo, Javier Guggiari, Javier Medina Verdolini, Joaquín Sánchez, Jorge Enciso y Jorge Saénz, en una continuidad que refuerza la amplitud del proyecto editorial.

El conjunto se completa con Julia Isidrez, Laura Piñeiro, Leticia Alvarenga, Lucy Yegros, Luis Ocampos Pompa, Luvier Casali, Majo Fiorio, Marcela Dioverti, Mónica Matiauda, Osvaldo Salerno, Oswaldo Pitoé, Paz Melgarejo, Paz Moreno Re, Ricardo Álvarez, Sandra Dinnendahl López, Sara Hooper, Sara Leoz, Sebastián Boesmi, Selene Rodríguez Alcalá, Silvana Domínguez, Silvana Nuovo, Sonia Cabrera, Tim MiRaquel y Yuki Hay, configurando un panorama amplio que evidencia la vitalidad y diversidad del arte paraguayo contemporáneo.

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El lanzamiento contará con el acompañamiento de instituciones y entidades que han apoyado el proyecto, reafirmando el valor de las alianzas en el fortalecimiento del sector cultural. De este modo, la presentación de “AVISPAs” no solo marca la aparición de un libro, sino también un momento de encuentro y reconocimiento colectivo dentro de la escena artística nacional.