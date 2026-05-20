Piruvá presenta el EP “Están listos?”, con canciones para entretener y educar

“Diversión que educa, música que transforma” es el lema de Piruvá, el trío paraguayo que nació buscando ofrecer canciones para el público infantil, con una mirada lúdica. Pili Ortiz y Jorge Di Paola conforman este proyecto al que hace unos meses se sumó la violinista Beatriz Romero.

Tras haber debutado el año pasado con el EP “La celebración”, la agrupación acaba de presentar su segundo material discográfico. Se trata del EP “Están listos?”, que reúne tres canciones: “Cumbia enredada”, “Están listos?” y “Mi nave espacial”.

El material, que contó con la producción, mezcla y masterización de Chupex (José Velázquez) en Parisi Estudio. Chupex también participa como bajista invitado en estas canciones.

“Queremos ofrecer al público paraguayo algo que hay muchísimo en Argentina, en Chile, en Colombia. Hay muchísimos grupos de música sin estar necesariamente disfrazados”, destacó Pili Ortiz.

Afirmó que los tres cuentan con una base actoral, la cual trasladan a sus espectáculos, en los que también incorporan “mucha percusión y participación del público”.

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Beatriz Romero comentó que se quedó sorprendida al ver la propuesta del grupo en un show porque “en Paraguay no existe una banda así con composiciones propias”.

“Me gustó bastante, coincidimos con Pili en un evento y me acerqué a ella”, comentó. Añadió que a los pocos días ya recibió un mensaje de Jorge Di Paola invitándola a ser parte del grupo, que en sus inicios también estuvo integrado por Moni Airaldi.

“Cuando tocamos por primera vez, ya incorporada Bea, fue en un shopping y fue como si nos conocíamos desde hace tiempo”, recordó Di Paola. El artista agregó que el público infantil “requiere de esa verdad, a ellos no les podés engañar”.

“Uno nota cuando está arriba del escenario cuando los niños ya se empiezan a dispersar. Tenés que tener ese ritmo y esa verdad”, acotó.

En aulas, cumpleaños y más

La agrupación apunta a expandir su propuesta musical y que sus canciones puedan utilizarse en las aulas, escucharse en los cumpleaños, o ser parte de las muestras escolares.

“Nuestras letras están pensadas en el niño y la familia, son para todo público. Ir en el auto y, de repente, poner Spotify de ida al colegio”, añadió Ortiz.

En este sentido, Di Paola sostuvo que el objetivo de cada canción es “que te despierte algo”. “Como cuenta una historia, que la familia enterase meta en esa historia”, acotó.

Los integrantes de Piruvá destacaron la reacción positiva que tuvieron hasta ahora por parte de los niños, los padres y los docentes.

También apuntan a, en un futuro próximo, trabajar con animación para acompañar con vídeos sus canciones en YouTube; y también a llegar a los colegios con una serie de conciertos acústicos.