Música
21 de mayo de 2026 a la - 13:50

Rock al Puerto 2026: estos serán los horarios del festival que se realiza este sábado

El artista argentino Andrés Calamaro encabezará este sábado la segunda edición del festival Rock al Puerto, en el Puerto de Asunción.
El artista argentino Andrés Calamaro encabezará este sábado la segunda edición del festival Rock al Puerto, en el Puerto de Asunción.David Borrat

Rock al Puerto celebrará su segunda edición este sábado 23 de mayo en el Puerto de Asunción. El artista argentino Andrés Calamaro encabeza la programación, que reunirá a diversas propuestas musicales de Argentina y Paraguay.

Por ABC Color

El festival Rock al Puerto se está poniendo a punto en el Puerto de Asunción, con propuestas que se distribuirán en dos escenarios. Los accesos se habilitarán a las 12:30, según anunció hoy la producción del festival.

Esta segunda edición reunirá a artistas emergentes y otros ya consagrados, tanto de Paraguay como de Argentina. La programación está encabezada por el reconocido artista argentino Andrés Calamaro, quien se ha destacado como solista y también siendo parte de agrupaciones como Los Rodríguez y Los Abuelos de la Nada.

Los horarios del Rock al Puerto

Stage Pilsen

  • 13:00 Mavi
  • 14:00 Bastianes
  • 15:00 Pornostars
  • 16:15 Antenna
  • 17:45 Paiko
  • 19:35 Estelares
  • 21:35 Andrés Calamaro
  • 23:50 Árbol

Stage Ueno

  • 13:30 Dentro del sol
  • 14:30 Passiflorx
  • 15:30 Tribu Sónica
  • 17:00 LaNuestra
  • 18:45 El Plan de la Mariposa
  • 20:35 Usted Señálemelo
  • 23:05 Bulldog
  • 00:40 Pogo Fest

Las entradas para el festival siguen a la venta a través de Ticketea (www.ticketea.com.py). Los precios y sectores son: Generales (G. 300.000), Campo VIP (G. 500.000) y Lounge (G. 800.000).

Rock al Puerto será un festival apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan el ingreso acompañados de su adulto con entrada.