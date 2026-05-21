Rock al Puerto 2026: estos serán los horarios del festival que se realiza este sábado

El festival Rock al Puerto se está poniendo a punto en el Puerto de Asunción, con propuestas que se distribuirán en dos escenarios. Los accesos se habilitarán a las 12:30, según anunció hoy la producción del festival.
Esta segunda edición reunirá a artistas emergentes y otros ya consagrados, tanto de Paraguay como de Argentina. La programación está encabezada por el reconocido artista argentino Andrés Calamaro, quien se ha destacado como solista y también siendo parte de agrupaciones como Los Rodríguez y Los Abuelos de la Nada.
Los horarios del Rock al Puerto
Stage Pilsen
- 13:00 Mavi
- 14:00 Bastianes
- 15:00 Pornostars
- 16:15 Antenna
- 17:45 Paiko
- 19:35 Estelares
- 21:35 Andrés Calamaro
- 23:50 Árbol
Stage Ueno
- 13:30 Dentro del sol
- 14:30 Passiflorx
- 15:30 Tribu Sónica
- 17:00 LaNuestra
- 18:45 El Plan de la Mariposa
- 20:35 Usted Señálemelo
- 23:05 Bulldog
- 00:40 Pogo Fest
Las entradas para el festival siguen a la venta a través de Ticketea (www.ticketea.com.py). Los precios y sectores son: Generales (G. 300.000), Campo VIP (G. 500.000) y Lounge (G. 800.000).
Rock al Puerto será un festival apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan el ingreso acompañados de su adulto con entrada.