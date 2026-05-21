Rock al Puerto 2026: estos serán los horarios del festival que se realiza este sábado

El festival Rock al Puerto se está poniendo a punto en el Puerto de Asunción, con propuestas que se distribuirán en dos escenarios. Los accesos se habilitarán a las 12:30, según anunció hoy la producción del festival.

Esta segunda edición reunirá a artistas emergentes y otros ya consagrados, tanto de Paraguay como de Argentina. La programación está encabezada por el reconocido artista argentino Andrés Calamaro, quien se ha destacado como solista y también siendo parte de agrupaciones como Los Rodríguez y Los Abuelos de la Nada.

Los horarios del Rock al Puerto

Stage Pilsen

13:00 Mavi

14:00 Bastianes

15:00 Pornostars

16:15 Antenna

17:45 Paiko

19:35 Estelares

21:35 Andrés Calamaro

23:50 Árbol

Stage Ueno

13:30 Dentro del sol

14:30 Passiflorx

15:30 Tribu Sónica

17:00 LaNuestra

18:45 El Plan de la Mariposa

20:35 Usted Señálemelo

23:05 Bulldog

00:40 Pogo Fest

Las entradas para el festival siguen a la venta a través de Ticketea (www.ticketea.com.py). Los precios y sectores son: Generales (G. 300.000), Campo VIP (G. 500.000) y Lounge (G. 800.000).

Rock al Puerto será un festival apto para todo público. Los menores de hasta 8 años cumplidos no abonan el ingreso acompañados de su adulto con entrada.