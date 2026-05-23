Música
23 de mayo de 2026 a la - 14:39

Rock al Puerto EN VIVO: la fiesta musical se pone en marcha en el Puerto de Asunción

Artista de Passiflorx, con cabello claro y atuendo gris, sostiene cartel 'CULTURA NO ES DELITO' en un escenario rojo.
Presentación del grupo paraguayo Passiflorx en el festival Rock al Puerto.Héber Carballo

El festival Rock al Puerto se lleva a cabo este sábado en el Puerto de Asunción, con artistas de Paraguay y Argentina distribuidos en dos escenarios. La fiesta musical se desarrolla junto al Río Paraguay y tiene como principal atracción al artista argentino Andrés Calamaro.

Por Maripili Alonso

15:00 Passiflorx, folk rock y estrenos

Músico de Passiflorx con guitarra y cartel 'CULTURA NO ES DELITO', escenario de festival con instrumentos al fondo.

La percusión marcó el inicio de la presentación de Passiflorx, la banda paraguaya de folk rock. Con el mensaje “Cultura no es delito” pegado en uno de los micrófonos, la agrupación presentó temas como Jacarandá, acerca del cuidado de los bosques y Espejo, que fue dedicado a los amigos.

Ritmos como la polca y la chacarera se fusionan en la propuesta del grupo, que aprovechó su paso por el festival para sumar a Gianluca en la guitarra durante Ausencia.

Tres músicos en el escenario, con guitarra y batería, bajo luces brillantes, transmitiendo energía al público.

También presentaron la canción inédita El color del cielo, con la participación de las cantantes Lucero Sarambi y Sofi Barudi.

Cerraron su presentación con su último sencillo El agua es de los seres que la habitan.

14:30 Bastianes y el debut de “Todo lo que queda”

Músico de Dentro del Sol tocando guitarra eléctrica, con gorro negro y camiseta negra, en escena vibrante del festival.

Bastianes llegó al festival Rock al Puerto con su nuevo álbum Todo lo que queda, aprovechando para presentar en vivo varias de sus canciones.

La banda encabezada por Sebastián González presentó temas como Por siempre, Cara de ángel y Cansado, que fue dedicada por el vocalista “a los que todos los días intentan de nuevo”.

Invitando a agitar los brazos en alto presentaron la emotiva Ya no es lo mismo, antes de cerrar su presentación con toda la energía de Mágicas.

13:50 Mavi y Dentro del Sol abren la fiesta en el Puerto

Mavi canta con micrófono, vestida con chaqueta de mezclilla oscura, en un escenario iluminado con luces moradas.

La cantante paraguaya Mavi Zacarías fue la encargada de abrir el festival con sus canciones que cruzan el pop y el rock. La artista aprovechó para presentar en vivo su álbum bitAcOra que llegó hace unos días a las plataformas digitales.

Músico en chaqueta de mezclilla con gorra y guitarra, cantando apasionadamente en el escenario al aire libre.

Luego fue el turno de la agrupación paraguaya de rock Dentro del Sol descargando en escena toda su potencia, con un sonido stoner rock marcado por la guitarra eléctrica. La banda conquistó los aplausos del público aún escaso en el predio del Puerto de Asunción.