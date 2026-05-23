Rock al Puerto EN VIVO: la fiesta musical se pone en marcha en el Puerto de Asunción

15:00 Passiflorx, folk rock y estrenos

La percusión marcó el inicio de la presentación de Passiflorx, la banda paraguaya de folk rock. Con el mensaje “Cultura no es delito” pegado en uno de los micrófonos, la agrupación presentó temas como Jacarandá, acerca del cuidado de los bosques y Espejo, que fue dedicado a los amigos.

Ritmos como la polca y la chacarera se fusionan en la propuesta del grupo, que aprovechó su paso por el festival para sumar a Gianluca en la guitarra durante Ausencia.

También presentaron la canción inédita El color del cielo, con la participación de las cantantes Lucero Sarambi y Sofi Barudi.

Cerraron su presentación con su último sencillo El agua es de los seres que la habitan.

14:30 Bastianes y el debut de “Todo lo que queda”

Bastianes llegó al festival Rock al Puerto con su nuevo álbum Todo lo que queda, aprovechando para presentar en vivo varias de sus canciones.

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La banda encabezada por Sebastián González presentó temas como Por siempre, Cara de ángel y Cansado, que fue dedicada por el vocalista “a los que todos los días intentan de nuevo”.

Invitando a agitar los brazos en alto presentaron la emotiva Ya no es lo mismo, antes de cerrar su presentación con toda la energía de Mágicas.

13:50 Mavi y Dentro del Sol abren la fiesta en el Puerto

La cantante paraguaya Mavi Zacarías fue la encargada de abrir el festival con sus canciones que cruzan el pop y el rock. La artista aprovechó para presentar en vivo su álbum bitAcOra que llegó hace unos días a las plataformas digitales.

Luego fue el turno de la agrupación paraguaya de rock Dentro del Sol descargando en escena toda su potencia, con un sonido stoner rock marcado por la guitarra eléctrica. La banda conquistó los aplausos del público aún escaso en el predio del Puerto de Asunción.