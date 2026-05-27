La Orquesta Sinfónica Nacional reúne a 260 artistas en escena para estrenar una sinfonía de Mahler

“Jeikovejey” (Resurrección) se denomina este tercer concierto de la Temporada Internacional 2026 de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), que este jueves 28 tendrá como escenario al Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ José Asunción Flores).

El concierto, que se iniciará a las 20:00 y será de acceso libre y gratuito, tendrá como director invitado al maestro paraguayo Ernesto Estigarribia Mussi. También estarán como solistas la soprano paraguaya Tahyana Perret y la contralto argentina Guadalupe Barrientos.

Esta presentación también contará con un Gran Coro Sinfónico, dirigido por el maestro Enrique Alfonso, del que serán partes los integrantes del Coro del Instituto Superior de Bellas Artes, la Schola Cantorum, ArtVita Música y Kantorei Ars Música.

“Este concierto es una gran responsabilidad para nosotros porque primeramente es un estreno nacional e implica mucha gente en escena”, afirmó Enrique Alfonso, quien también es director artístico de la OSN.

Detalló que el concierto reunirá a unos 260 artistas en escena, presentando a una orquesta con 75 músicos y a un gran coro de 185 voces.

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El maestro paraguayo Ernesto Estigarribia Mussi volverá a dirigir la Sinfonía Nro. 2 en Do Menor, del compositor austríaco Gustav Mahler, tras haberla presentado semanas atrás con la Orquesta de la Universidad de Vanderbilt, una de las agrupaciones que dirige en los Estados Unidos.

“Para mí es siempre grato volver a la OSN. La OSN es mi casa, donde crecí, donde me malcrié como músico. Siempre es grato venir y colaborar con mis colegas”, señaló.

Destacó que esta sinfonía de Mahler “es una obra de la más alta envergadura en lo que concierne al repertorio orquestal”. Señaló además que seis de sus estudiantes de la Vanderbilt University estarán tocando con la OSN en este concierto, en el marco de un programa de intercambio cultural y académico.

“El monte Everest del sinfonismo”

Estigarribia comentó que muchos de sus colegas en EE.UU. se sorprenden al saber que esta sinfonía nunca fue interpretada en Paraguay, por lo que señala la importancia de hacerla por primera vez.

“Hay que hacer como sea. Y estamos haciendo un trabajo arduo porque es una obra de virtuosismo: virtuosismo vocal, que tenemos la dicha de contar con estas dos estrellas; del virtuosismo coral y del virtuosismo instrumental. Es como el monte Everest del sinfonismo”, acotó.

Estigarribia detalló además que esta sinfonía está cargada de detalles, por lo que requiere de mucho tiempo de preparación y de ensayos. “Estamos muy complacidos de presentar esto para nuestro público”, acotó.

La soprano paraguaya Tahyana Perret es solista del Teatro Colón de Buenos Aires y afirmó tener una “experiencia muy cercana” con esta obra de Mahler.

“Lo que representa el preguntarnos sobre nuestra propia existencia, sobre lo que significa ser humano, todas estas cuestiones, el sufrimiento para luego trascender y lograr la resurrección de la persona como tal”, indicó.

La cantante afirmó que recibió con mucho entusiasmo la propuesta de la OSN de venir a cantar esta obra, llegando a rechazar otras propuestas que aparecieron después. “Se van a llevar una experiencia enormemente gratificante”, remarcó.

Para la contralto argentina Guadalupe Barrientos este será su debut en Paraguay y expresó su alegría por estar en nuestro país. “No paro de maravillarme de esta tierra, de probar cosas ricas, escuchar esta tonada tan llena de de notas y sonidos que me encanta. Así que estoy muy, muy contenta y creo que va a ser un concierto maravilloso”, afirmó.

La sinfonía dura alrededor de 85 minutos y, según detalló Estigarribia, las cantantes “no emiten un solo sonido hasta el minuto 41, sin tener la oportunidad de calentar la voz y estar sentadas frente al público”.

Barrientos destacó que la música de esta obra la lleva a “un viaje interior muy profundo, porque tiene momentos muy delicados donde la orquesta suena muy poquito y, de pronto, momentos donde es absolutamente exhuberante, gigante y el sonido es avasallante”.

“Nos lleva un poco de viaje por el alma, esos estadíos que como seres humanos transitamos”, agregó.

Estigarribia destacó que la “resurrección” que plantea el compositor en su obra no es religiosa, sí espiritual. “Mahler tenía una relación complicada con la religión. Él es de origen judío, pero tuvo que convertirse al catolicismo porque Europa estaba minada de antisemitismo”, comentó.

El desafío de unir a cuatro coros

El maestro Enrique Alfonso dirige al gran coro de 185 voces que será parte de este concierto, en el que se sumarán cantantes de cuatro agrupaciones corales distintas.

“Por la envergadura, toda la sonoridad que tenemos que llegar a cubrir junto con la dimensión de la orquesta también. Esto puede sostener los pianissimo como pide y los fortissimo, pero sobre todo sostener el color y la textura de cantar con esa cantidad de voces nos permite", indicó.

“Es un viaje de ida total. Creo que la gente va a salir totalmente transformada del evento y sobre todo, creo yo como persona que lo canta y lo escucha, uno se queda diferente luego de haberlo escuchado, uno vuelve a la casa diferente”, añadió Perret.

“El paraguayo está muy conectado con ese sentir y creo que esta obra tiene una carga emocional maravillosa, pero para bien”, concluyó la soprano.

El concierto será de acceso libre y gratuito. La obra será cantada en alemán y contará con supertítulos en español.