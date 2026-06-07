“Tinta viva: alma escrita, alma pintada” traduce a las artes visuales las obras de escritoras paraguayas

Este lunes 8 será la inauguración de “Tinta viva: alma escrita, alma pintada”, la exposición colectiva internacional que se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Ciudad “Manzana de la Rivera” (Ayolas c/ Benjamín Constant). La muestra está inspirada en el trabajo poético y literario de integrantes de Escritoras Paraguayas Asociadas (EPA).

A las 19:00 se realizará el acto inaugural de esta exposición, que permanecerá habilitada hasta el próximo 11 de junio. La muestra es organizada conjuntamente por EPA, el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) y la Fundación Sucrea de Colombia.

Cuentos y poemas de 55 autoras paraguayas, que forman parte del libro “Tinta viva”, fueron el punto de partida para esta muestra en la que se verán trabajos de artistas visuales provenientes de Colombia, México, Chile, Venezuela, Cuba, Argentina, Ecuador, Perú y Panamá.

Según detallaron los organizadores, la muestra presentará obras realizadas en diversas técnicas como óleo, acrílico sobre lienzo, fotografía, técnicas mixtas y arte digital.

“Cada pieza ofrece una interpretación única de los textos, generando nuevas lecturas y perspectivas sobre la producción literaria de las escritoras paraguayas”, señalaron, a través de un comunicado.

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“Tinta viva”, un espacio de diálogo regional

También indicaron que más que una muestra “Tinta viva: alma escrita, alma pintada” será un espacio de diálogo cultural que fortalece los vínculos entre los países de América Latina, promueve el intercambio interdisciplinario y destaca el aporte de las mujeres a la literatura y a las artes contemporáneas".

Los artistas que participarán de esta muestra son: Adela Paz, Alejandro Lasso, Alexander Calderón, Ángel Sánchez, Bertha Marina Aponte Rojas, Blanca Graciela Pava Cáceres, Blanca Isabel Parra, Camilo González, Christian Solarte, Edward Barrera, Elkin Ospino, Emilce Maldonado y Eugenia Margarita Hernández.

También exponen sus obras: Evaluna Contreras, Gina González, Guillermo González, Hernán Lopera, Herminia Roncancio, Irma Rodríguez Betancourt, Jairo González, Jairo Rosas Miranda, Jenny Carola, José Gutiérrez, Leida Santos, Liliana Martínez, Lucila Suárez y Lucy Saavedra.

El listado de artistas se completa con: Luis Sanabria, Luz Gilma Rojas, Marcela Gómez, María Cecilia González, María Elena Segura, Margarita Sabalza, Mercedes Mayuza, Nevardo Ovalles, Nurinelda Domínguez, Patricia Giovanzani, Rafael Del Pino, Rita Maldonado, Verónica Cruz Champan, Yenis Buelvas, Yeimy Torres, Yoely Alegre, Yolanda Cogollo, Zalvanya Olivares y Zonia Rojas Monzón.

Según remarcaron los organizadores, esta actividad “celebra la riqueza de la literatura paraguaya y pone de manifiesto el poder transformador del arte como lenguaje universal capaz de conectar culturas y generar nuevas formas de encuentro”.