Escritoras Paraguayas Asociadas (EPA) festejará su 29° aniversario en la FIL Asunción

La Feria Internacional del Libro (FIL) Asunción sigue en marcha en el Centro de Convenciones Mariscal (J. Eulogio Estigarribia y San Roque González de Santacruz) con diversas actividades. Este miércoles se celebrará el 29° aniversario del gremio de Escritoras Paraguayas Asociadas (EPA), con un acto en el auditorio Elvio Romero.

La actividad comenzará a las 17:00 y contará con la participación de “nuevas generaciones de escritoras que continúan enriqueciendo en panorama literario nacional”, señaló la organización, a través de un comunicado.

El gremio, actualmente presidido por Carmen Cáceres, fue fundado por destacadas referentes de la Literatura paraguaya como Dirma Pardo de Carugati, Maybell Lebrón y Luisa Moreno Sartorio.

Según destacaron desde EPA, la organización se creó “buscando visibilizar la producción literaria de las mujeres paraguayas y promover la defensa de sus derechos en el ámbito cultural”.

La FIL Asunción, que se extiende hasta este domingo 7 de junio, también albergará durante la jornada de este miércoles la presentación de los cómics históricos: “Los Guaraníes y las Misiones Jesuíticas del Paraguay”, “Acosta Ñu, tierra de valientes”, “José Asunción Flores, creador de la guarania”, entre otros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El acto será a las 19:00 en el auditorio María Elena Sachero y contará con la participación de María Gloria Pereira, Andrés Colmán Gutiérrez y Eder González Santacruz.

También a las 19:00, en el auditorio George Washington Conference Room, se presentará el libro “SNT Canal 9. Por los 60 años de la TV paraguaya”. El acto contará con la participación de Carlos Troche, Bernardo Neri Farina y los autores del libro: Hugo Díaz y Rafael Gunsett.

“Trilogía de teatro y Memoria del País del Nunca Más” se denomina el libro de la actriz y directora teatral Raquel Rojas, que también tendrá su presentación este miércoles 3 en la FIL Asunción. El acto será a las 19:00 en el auditorio Elvio Romero.

Según detalló al autora, la presentación estará a cargo de José Samudio Falcón, Alcibiades González Delvalle y Ticio Escobar. También habrá una lectura de poemas con Jorge Leguizamón y Carmen Briano, además de un momento musical a cargo de Pachín Centurión.

Esta edición de la FIL Asunción tiene como país invitado a Estados Unidos de América. En este marco, en esta jornada habrá charlas acerca de las oportunidades que brinda el idioma inglés y la experiencia de los graduados en Estados Unidos.

También a las 18:00, en el auditorio Elvio Romero, se realizará el panel “Paraguay- Estados Unidos: encuentros y desencuentros”, con la participación de Ignacio Telesca, Claudio Fuentes y Carlos Zárate.

Encuentros con invitados internacionales

Entre los invitados especiales está la escritora costarricense Sussy Carballo Herrera, que este miércoles estará presentando su libro “Los cuentos de la abuelita”. El acto será a las 14:00 en el auditorio Elvio Romero.

También estará presente en esta jornada el escritor uruguayo Pedro César Peña Guelbenzu. A las 20:00, en el auditorio Elvio Romero, realizará el acto de “La novela negra, un viaje al interior del sur. Aproximación a la obra de Pedro Peña”.

La actividad, organizada por la Embajada del Uruguay, contará con la participación de Jorge Gutiérrez, director de cultura de San José, Uruguay.

La FIL Asunción, organizada por la Cámara del Libro Asunción- Paraguay (CLAP), estará habilitada este miércoles y jueves de 9:00 a 21:00, viernes y sábado de 9:00 a 22:00 y el domingo de 11:00 a 21:00. El acceso es libre y gratuito.