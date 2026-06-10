Inspiración Albirroja: lanzamientos musicales recientes para alentar a la Selección Paraguaya

La Albirroja volvió a una Copa del Mundo luego de 16 años. Esto inspiró a varios artistas a componer canciones para alentar a la selección dirigida por Gustavo Alfaro, que nuevamente despertó la ilusión de la ciudadanía.

De la cumbia al reguetón, pasando por el rock, el punk y el ska, canciones de distintos géneros musicales buscan acompañar y alentar a la Selección Paraguaya, con estos lanzamientos musicales recientes:

Albirroja Mbareté

Pablo Amadeo, Jazmín del Paraguay, Luigi Manzoni, BigBless y Darko se unieron para presentar esta canción que cuenta con la participación especial del arpista Lucas Zaracho.

Sonidos contemporáneos con elementos tradicionales paraguayos se unen en esta canción que busca transmitir un mensaje de identidad, esperanza y orgullo nacional.

Adelante, Albirroja, Adelante (remix)

Kchiporros reversionó el clásico “Adelante, Albirroja, Adelante”, compuesto originalmente por Lorenzo Álvarez (música) y Ángel Peralta Arellano (letra).

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La reconocida agrupación paraguaya le imprimió un ritmo de ska y propone este remix para aportarle una energía renovada a esta canción que desde 1956 acompaña a la selección.

Albipasión

El músico y compositor paraguayo César Cipolla presentó “Albipasión”, una canción que busca celebrar la pasión que despierta la Albirroja. La percusión es gran protagonista en este tema, cuya voz fue grabada por César Andrés González Junior y contó con la participación de músicos como Gabriel Colmán, Osvaldo Elizeche, Leonardo Mandiola, Milciades Reyes, entre otros.

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Canchita de barrio

Humbertiko y Urbanos junto a La Nueva Banda presentaron esta canción cuyo videoclip imagina la infancia de destacadas figuras de la Selección Paraguaya. La batucada, el ritmo de la cumbia y el rap se hacen presente en esta canción, que señala el sacrificio y el esfuerzo de los jugadores.

Albirroja te amo de verdad (Que de la mano de Alfaro)

Talento de Barrio, la agrupación encabezada por Édgar Camarasa, lanzó esta canción hace un año, en la previa de la clasificación al mundial. Con su estilo de cumbia villera, el tema celebra la ilusión y el entusiasmo que despierta la Albirroja en este ciclo con el técnico Gustavo Alfaro.

Ñande Selección pe Guarã

Marilina se unió al dúo La K y la B y a Bils Mc para presentar “Ñande Selección pe Guarã”, una canción publicada en agosto pasado en la previa a la clasificación al Mundial. Al ritmo de cumbia y con toques de rap, la canción ofrece una expresión de amor al país y a la Albirroja.

A tu lado- Versión Albirroja

El grupo de rock Flou estrenó esta nueva versión de su hit “A tu lado” en el amistoso de despedida de la Albirroja, antes de viajar a Estados Unidos donde disputará el Mundial. Con toda la potencia la banda expresa su aliento incondicional a la Selección Paraguaya.

Late Paraguay

Moisés Etcheverry está detrás de esta canción que con un alegre ritmo de cumbia y reguetón refleja el entusiasmo que generan los partidos de la Albirroja.

Adelante Albirroja

Davicho Aguilera también se sumó a la expectativa por la presencia de la Selección Paraguay en el Mundial con “Adelante Albirroja”. La canción, que fue lanzada el pasado 5 de junio, se inicia con el sonido del arpa paraguaya y evoluciona hacia un pop latino.

Oh Albirroja

Alessandro Galas, un artista paraguayo que reside en Alemania, se unió al arpista Alberto Sánchez para presentar “Oh Albirroja”, una canción con estilo pop de cuyo videoclip participaron miembros de la colectividad paraguaya residente en Hamburgo, Alemania y Barcelona, España.

La gloriosa Albirroja

Amado Sarabia rescató esta canción compuesta por su papá, el recordado artista Amado del Paraguay, en el año 1986. Cuatro décadas después, se reencontró con el vinilo de esta canción y decidió grabar una nueva versión a la que le imprimió un estilo punk, con toques de polca paraguaya.

El partido de tu vida

Sumándose a la fiebre mundialista, el grupo paraguayo Ágape presentó “El partido de tu vida”. A partir del fútbol, la canción aborda temas como los sueños, la la familia y la perseverancia para seguir adelante incluso en los momentos más difíciles.

La canción fue compuesta por Ana Moyano, quien grabó la canción junto con su marido Carlos Arce, en el estudio que construyeron en su casa.