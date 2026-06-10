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10 de junio de 2026 a la - 15:26

Debut de la Albirroja: así funcionará “El Centro Alienta” en el microcentro de Asunción

Así luce el microcentro de Asunción en los festejos de la clasificación de la Albirroja al Mundial.
Así lució el microcentro de Asunción en los festejos de la clasificación de la Albirroja al Mundial.enrique monti

Los organizadores de “El Centro Alienta”, el espacio preparado para que la ciudadanía pueda seguir el debut de la Selección Paraguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2026, dieron a conocer los detalles del operativo de seguridad y logística.

Por Joaquín Tandé

La Municipalidad de Asunción y los organismos de seguridad ultimaron los detalles del operativo para “El Centro Alienta”, el espacio habilitado en el microcentro capitalino para acompañar el debut de la Selección Paraguaya en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La actividad se desarrollará este viernes 12 de junio desde las 17:00 y se extenderá hasta las 02:00 del sábado.

La propuesta incluirá la transmisión del partido en nueve pantallas gigantes, además de espacios gastronómicos y música a cargo de DJ residentes.

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Hombre gesticulando frente a pantalla con mapa, rodeado de cinco hombres atentos, en un entorno iluminado y formal.
Organizadores de 'El Centro Alienta' presentan operativo de seguridad y logística para la transmisión del debut de la Albirroja.

Calles cerradas y controles de acceso en el centro

Como parte del dispositivo de seguridad, las autoridades confirmaron la implementación de un perímetro de control que abarcará aproximadamente 15 manzanas alrededor del Panteón Nacional de los Héroes.

El área comprendida entre las calles Yegros y 14 de Mayo, y entre Presidente Franco y Oliva, contará con controles de acceso, monitoreo permanente y una importante presencia de efectivos policiales.

Los controles comenzarán a operar desde las 18:00 del jueves 11 de junio, en la víspera del encuentro de la Albirroja.

Reunión formal con dos personas, una con blusa negra y otra en prenda burdeos, analizando mapas y documentos en una mesa.
Los organizadores de 'El Centro Alienta' presentan el operativo de seguridad para el evento de la Albirroja en Asunción.

Amplio despliegue de seguridad para el evento

El operativo contará con efectivos de la Policía Nacional, el Grupo Lince, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Policía Municipal de Vigilancia. Además, habrá ambulancias del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) y unidades de bomberos para atender eventuales emergencias.

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Cartel colorido de 'El Centro Alienta' con texto sobre música y pantallas gigantes en la calle Palma.
Se promociona el evento 'El Centro Alienta', que incluirá música y pantallas gigantes en el centro Asunción para disfrutar el partido entre Paraguay y Estados Unidos.

La Municipalidad de Asunción reforzará los servicios de limpieza, mantenimiento y vigilancia en la zona antes, durante y después del evento.

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