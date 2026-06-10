Purahéi Soul partió rumbo a Estados Unidos: ¿himno en guaraní y atuendo artesanal?

El dúo paraguayo Purahéi Soul emprendió viaje este miércoles a Los Ángeles, Estados Unidos, donde tendrá a su cargo la interpretación del Himno Nacional paraguayo durante el debut de la Albirroja frente a la selección anfitriona en la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol.

Antes de abordar el vuelo, Jennifer Hicks y Miguel Narváez destacaron la importancia de la invitación, que consideran el resultado de años de trabajo artístico. “Tanto trabajo tiene sus frutos”, expresaron.

El histórico momento tendrá lugar este viernes 12 de junio en el imponente Los Angeles Stadium, minutos antes del pitazo inicial que marcará el debut de la Albirroja en el Mundial.

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Purahéi Soul: una elección inesperada

Miguel Narváez relató que, antes de oficializarse el nombre del artista paraguayo seleccionado para el evento, existían numerosas especulaciones dentro del ambiente musical.

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Según comentó, entre músicos nacionales se consultaban mutuamente para saber si alguno había sido elegido para representar al país en la ceremonia.

Aunque aclararon que venían preparándose para oportunidades de esta magnitud, admitieron que la designación los tomó por sorpresa.

“Fue inesperada”, señaló Hicks y Narváez agregó que “hasta que no pise el césped no voy a creer”.

Meli Hicks felicitó a su hermana

Una de las artistas mencionadas en las especulaciones era Meli Hicks, integrante del Grupo Tekove y hermana de Jennifer Hicks.

Sobre ese punto, la cantante comentó que recibió las felicitaciones de su hermana tras conocerse la noticia.

¿Cómo vestirá Purahéi Soul en la inauguración del Mundial?

Uno de los aspectos que más curiosidad genera entre los seguidores del dúo es la vestimenta que utilizarán durante la presentación.

Los músicos adelantaron que vestirán camisas confeccionadas por artesanas de Yataity, aunque evitaron brindar más detalles sobre el diseño que lucirán en la ceremonia.

La propuesta de cantar el Himno Nacional en guaraní

Otra de las novedades reveladas por Purahéi Soul tiene que ver con el idioma en el que podría interpretarse el himno nacional paraguayo.

Los artistas confirmaron que presentaron a la organización la propuesta de cantarlo en guaraní.

“Queremos que la gente se aprenda el himno en guaraní porque queremos cantarlo en guaraní”, refirió Narváez a la 1020 AM.

Explicaron que plantearon interpretar el himno en guaraní o en español, por lo que la decisión final dependerá de los organizadores del evento.

“Estamos presentando la propuesta y creo que va a depender de ellos. Nosotros tenemos esa intención y ya nos preparamos para eso”, mencionó Hicks.

Viaje a Los Ángeles y cronograma de actividades

Los integrantes de Purahéi Soul partieron poco después de las 06:00 desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.

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De acuerdo con el cronograma recibido, llegarán a Los Ángeles cerca del atardecer y serán trasladados directamente al estadio donde realizarán los ensayos previos a su presentación.

En principio, la estadía del dúo en Estados Unidos se extenderá hasta el próximo lunes. Sin embargo, no descartan permanecer algunos días más para disfrutar también de las actividades relacionadas con la Copa Mundial de Fútbol.