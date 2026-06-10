La ONAMP ofrece el “Concierto por la paz y la Albirroja” frente al Panteón de los Héroes

La ONAMP se presentará este jueves frente al Panteón de los Héroes, con un concierto que buscará celebrar los 91 años de la firma del Tratado de la paz del Chaco, que se conmemora este viernes 12 de junio, y también el regreso de la Albirroja a la Copa del Mundo de la FIFA.

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“Concierto por la paz y la Albirroja” se denomina esta presentación que se iniciará a las 19:00, bajo la dirección del maestro Luis Álvarez y con la participación de Meli Hicks, Vicky Díaz, entre otros artistas.

El repertorio estará conformado por obras como “13 Tuyutí”, “Ne rendápe aju”, “Alma y violín”, “Alma guaraní”, “Tetãgua sapukái”, “Musiqueada che ámape”, “Gallito cantor”, entre otras.

Igualmente se podrán escuchar la “Marcha a la Albirroja”, “Albirroja”, “Patria Querida”, “Bravo Paraguay”, entre otros reconocidos temas del repertorio popular paraguayo.

“La ONAMP invita al pueblo paraguayo a unir su voz esa noche para entonar la canción ‘Adelante, Albirroja, Adelante’ frente al icónico monumento que recuerda a los protagonistas de parte de la historia de nuestra patria, el Panteón Nacional de los Héroes”, destacó la agrupación, a través de un comunicado de prensa.