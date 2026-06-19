Pum Clack celebra tres años impulsando la escena del soul, R&B y hip hop en Paraguay

Creada por el músico y productor paraguayo Marcelo Soler, la iniciativa se ha convertido en un espacio de encuentro para artistas y público interesado en sonidos que históricamente han tenido menor visibilidad en los circuitos masivos locales.

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En estos tres años, Pum Clack desarrolló actividades tanto en Paraguay como en Argentina, combinando presentaciones en vivo y sets de DJs en una propuesta orientada a la difusión musical y al intercambio cultural.

La celebración de este nuevo aniversario busca reflejar ese recorrido y el crecimiento de una comunidad que encuentra en estos géneros un espacio para la creación y la escucha.

La escena del soul y el R’n’B tendrá una invitada especial

La edición aniversario contará con la participación de la artista argentina Dandára, una de las voces emergentes del R&B de la región. La cantante presentará parte de un repertorio marcado por influencias del soul, el neo soul y el hip hop, géneros que atraviesan tanto su producción discográfica como sus presentaciones en vivo.

Nacida en San Juan y radicada actualmente en Buenos Aires, Dandára comenzó su formación artística en canto, danza y teatro desde temprana edad. Su propuesta combina música, performance y recursos visuales, una búsqueda que la llevó a ser finalista de “La Voz Argentina” en 2022, integrando el equipo de Ricardo Montaner.

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La artista acaba de presentar su álbum debut, “Ciudad del sol”, un trabajo que reúne influencias del afrobeat, soul, hip hop y R&B. El disco plantea un recorrido por distintas experiencias personales y retrata el camino que la llevó desde su provincia natal hasta la capital argentina. El mismo incluye una colaboración junto a Dante Spinetta.

La programación incluirá además a los artistas residentes de Pum Clack: Missmaella, Giusseppe, Ross, Marcelo Soler, Rodrigo Quintás y Diego Colmán. Los músicos ofrecerán un espectáculo en formato popurrí que reunirá canciones de sus respectivos proyectos, atravesando distintos matices del hip hop, el R&B, el neo soul y el pop.

La noche tendrá además un cierre especial con un DJ set exclusivamente en vinilos a cargo de Mario Ferreiro, cuya selección recorrerá clásicos y referencias del soul, el funk, el R&B y la música disco.

El evento se realizará el sábado 20 de junio desde las 22:00 en Voudevil, ubicado en Mariscal Estigarribia 1017 casi Estados Unidos. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 50.000 y pueden adquirirse a través del WhatsApp (0981) 204-924.