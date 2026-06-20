Kuazar actuó en el Hellfest de Francia y ahora va al Graspop Metal Meeting en Bélgica

Kuazar se convirtió este sábado en la primera banda paraguaya en ser parte del Hellfest, el reconocido festival de rock, metal y hardcore que se celebra anualmente en la localidad francesa de Clisson.

La agrupación, oriunda de Ciudad del Este, fue parte del Hell Stage. El trío conformado por Josema González, Ratty González y Marcelo Saracho presentó sus temas que combinan un potente sonido, con letras en guaraní y relatos inspirados en la historia paraguaya.

“Hellfest esto fue increíble! Nuestra primera vez en Francia! Próxima parada GRASPOP!”, publicó la banda en sus redes sociales, adjuntando una fotografía tomada desde el escenario.

Tras su arribo al continente europeo, Kuazar ha realizado actividades de prensa y promoción, además recorrieron distintos puntos de Bélgica.

El trío paraguayo estará este domingo en la ciudad de Dessel donde también, por primera vez, estará siendo parte del Graspop Metal Meeting. La presentación de Kuazar será en el Jupiler Stage a las 12:15 horas (07:15 de Paraguay). Este show podrá seguirse en directo a través de la transmisión oficial del festival.

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Desde la agrupación destacaron que ser parte de estos festivales representa un hecho histórico para la música hecha en Paraguay, ya que ningún artista de nuestro país ha llegado a estos dos destacados eventos que reúnen a miles de personas y a que presentan a importantes figuras del metal y del rock internacional.