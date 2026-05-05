Kuazar amplía su proyección internacional con su participación en el Hellfest

El anuncio se da semanas después de su incorporación al Graspop Metal Meeting, consolidando así la presencia del grupo en dos de los festivales más importantes del género en Europa. En el caso de Hellfest, la banda se presentará el sábado 20 de junio, en la localidad de Clisson, en lo que representa un nuevo paso en su proyección fuera del país.

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Considerado uno de los eventos más convocantes del metal a nivel mundial, Hellfest reúne cada año a miles de asistentes y a una amplia grilla de artistas internacionales vinculados al metal, el hard rock y los géneros extremos. Su continuidad lo posiciona como una de las citas centrales del calendario europeo, con múltiples escenarios y una programación que combina nombres consagrados con propuestas emergentes.

Kuazar llega a este escenario con una propuesta que articula el thrash metal con sonidos identitarios propios, como el uso del idioma guaraní y una narrativa vinculada a episodios históricos del Paraguay. Dentro de su repertorio se destacan composiciones como “Kuriju”, “Twenty Days in Hell (Boquerón)” y “Machete Che Pópe (Acosta Ñu)”, así como su más reciente material discográfico, Hybrid Power (2023).

El recorrido internacional del grupo ha mostrado un crecimiento sostenido en los últimos años, incluyendo una gira europea en 2024, en la que compartieron cartel con bandas como Vio-lence y Exhorder. Estas presentaciones marcaron un antecedente clave en su inserción dentro de la escena internacional.

Con esta nueva participación, la agrupación oriunda de Ciudad del Este amplía su presencia en circuitos de gran visibilidad, al tiempo que proyecta la producción musical paraguaya en escenarios de alcance global. Kuazar está integrada por Josema González en voz y guitarra, Ratty González en batería y Marcelo Saracho en bajo y coros.