Los Nocheros regresan a Paraguay para celebrar sus 40 años de carrera: fecha, lugar y entradas

Los Nocheros regresa a Paraguay para compartir cuatro décadas de canciones, emociones y recuerdos compartidos en un show que se realizará el próximo 16 de octubre en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay.

“Nocheros, 40 años. El show” se denomina el espectáculo que presentarán en Asunción, en el marco de una gira por toda la región. Rubén Ehizaguirre, Mario y Álvaro Teruel prometen recorrer con sus voces, cuatro décadas de recuerdos y de himnos que marcaron la carrera de esta agrupación salteña.

Con canciones como “Entre la tierra y el cielo”, “Roja boca” y otras, el grupo llevó al folclore a lugares donde antes no llegaba: a la intimidad, al romance, a las emociones dichas sin miedo.

A lo largo de su carrera, la agrupación ha vendido más de 25 millones de álbumes, recorriendo escenarios históricos y logrando reconocimientos internacionales.

“‘Los Nocheros, 40 años. El show’ no es solamente un show. Es un reencuentro. Una noche donde conviven todas las etapas, todas las canciones y todas las versiones de quienes crecieron con esa música”, destacaron, a través de un comunicado de prensa.

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Los Nocheros en Paraguay: precios de las entradas

Las entradas estarán a la venta a partir del lunes 6 de julio, a través de Ticketea. Los precios y sectores son:

Primera Fila: G. 900.000

VIP Platino: G. 600.000

VIP Oro: G. 450.000

VIP Plata: Gs. 350.000

Preferencias: Gs. 250.000

Las entradas para este espectáculo, producido por TopShows, se podrán adquirir con tarjetas Itaú hasta en 10 cuotas sin intereses.