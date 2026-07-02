Sonidos de la Tierra pone en marcha su Ruta de Festivales 2026 “Suena Paraguay”: fechas y ciudades

Sonidos de la Tierra se prepara para iniciar nuevamente la Ruta de Festivales “Suena Paraguay”, una serie de encuentros regionales y nacionales entre los niños y jóvenes que forman parte de las 74 escuelas comunitarias de la red.

Unos 2.300 jóvenes músicos están inscriptos para esta edición de la ruta que combinará arte, turismo, activación económica y comunitaria en cuatro ciudades del país.

El maestro Luis Szarán, fundador de Sonidos de la Tierra, señaló que a lo largo de estos casi 25 años el proyecto fue creciendo en capilaridad, extendiendo su red a casi todo el país, pero también en profundidad.

“No es que organizamos un festival, todo el mundo contento, los fuegos artificiales, música, alegría y ahí termina todo; sino que es un proceso en el que todo el mundo participa”, expresó.

En este sentido indicó que están las familias que acompañan a sus hijos y las comunidades que hacen intercambios entre ellas. “Es una cultura viva todo el tiempo y todo el año”, acotó.

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La Ruta de Festivales comenzará este 11 de julio con Suena Ñemby, una iniciativa que también estarán enmarcada en el proyecto Armonías de la Memoria, que lleva adelante la Fundación José de la Sobera.

“Creemos que Sonidos de la Tierra es un aliado estratégico para trabajar todo lo que tenga que ver con las diferentes manifestaciones y expresiones de nuestra cultura a través de la música”, expresó María Elena Martínez, directora ejecutiva de la Fundación José de la Sobera.

Explicó que Armonías de la Memoria alcanza a cuatro de las escuelas de la red de Sonidos de la Tierra y tiene como objetivo la preservación y el rescate del patrimonio cultural material e inmaterial de las comunidades.

“Niños, niñas, jóvenes y adultos son protagonistas de esa preservación de sus tradiciones, sus costumbres”, indicó. Agregó que, en este marco, el próximo sábado 11 se hará un circuito turístico por la ciudad y serán los mismos chicos los que explicarán las características de su comunidad, sus primeras edificaciones, etc.

“En Suena Ñemby no solamente vamos a escuchar a los músicos que van a venir de diferentes ciudades, sino también tendrán la oportunidad de disfrutar de estos circuitos donde los chicos son los protagonistas”, remarcó.

Destaque al purahéi jahe’o de los estacioneros

Rosalía Orrego y Pamela Rubin, de la Orquesta de Cámara de Ñemby, señalaron que en este encuentro habrá un destaque especial a la música de los estacioneros, el purahéi jahe’o.

Recordaron además a Nicolás Argüello, el impulsor de esta escuela comunitaria en Ñemby, que se inició hace 20 años y continúa gracias a la gestión de la profesora Irma Orrego.

Las otras paradas de la Ruta de festivales 2026

Mariela Cuevas, directora ejecutiva de la Fundación Sonidos de la Tierra, detalló que la ruta tendrá este año cuatro paradas.

Luego del Suena Ñemby, los días 28 y 29 de agosto se realizará el Festival Nacional Suena Caaguazú. La ruta seguirá el 17 de octubre con el festival regional Suena Pedro Juan Caballero y, el 31 de octubre, con Suena Caazapá.

“Este recorrido no es una agenda de conciertos. Es conocer el país, conocer a chicos que creen en la música y sobre todo ver el poder de la música y de la transformación de las comunidades”, afirmó.

Detalló que en los festivales el público podrá disfrutar de un rico repertorio con música folclórica latinoamericana, obras del barroco y música universal.

También se realizarán actividades como el “Mercadito Sonidos”, que reunirá a emprendedores locales; un desfile con las Escuelas Comunitarias de Música, acciones ambientales y circuitos turísticos.

“Se hace belleza en equipo”

Haciendo un paralelismo con el Mundial de Fútbol, el maestro Szarán afirmó que en estos festivales “no se reparten copas ni medallas, se hace belleza en equipo”.

“Cada uno pone lo suyo, se hacen amistades, algo tan importante en estos tiempos de depresión, de falta de esperanza, principalmente en el interior. Este programa les alienta a salir adelante”, remarcó.

Roberto Galeano, director ejecutivo de la Fundación Itaú, destacó que estos festivales no solamente ofrecen un estímulo auditivo, sino también visual al poder visualizar el entusiasmo de los niños y adolescentes a la hora de hacer música.

“La invitación a que no se pierda la gente esta oportunidad de no solo ir a escuchar música, sino de ir a recoger también esas imágenes que representan esta revolución y esta transformación que hacen”, acotó.

Ana Royg, gerente de comunicación, marketing y RS de Petrobras, invitó a su vez a la ciudadanía a apropiarse y sumarse a esta iniciativa.

“Entre todos tenemos que hacer que suene Paraguay, de la mejor manera y con los mejores referentes que es el equipo de Sonidos de la Tierra”, concluyó.