Muere Narciso R. Colmán (h), guitarrista clásico y presidente honorario del Ateneo Paraguayo

En la noche de ayer jueves se registró el fallecimiento de Narciso de los Reyes Colmán, hijo del recordado poeta y escritor paraguayo Narciso R. Colmán (Rosicrán). Fue guitarrista y docente, presidente honorario del Ateneo Paraguayo y tenía 88 años.

“Su vínculo con el Ateneo Paraguayo fue profundo y fecundo”, señaló la institución, a través de un comunicado y destacó que el mismo fue educado en dicha casa de estudios donde su padre se desempeñaba como miembro activo.

Desde el Ateneo Paraguayo lo destacaron además como discípulo de Quirino Báez Allende y Cayo Sila Godoy, que llevó con rigor y sensibilidad la tradición de la guitarra paraguaya.

“Guitarrista clásico de excelencia, dedicó su vida a la creación y a la enseñanza, dejando más de trescientas obras pedagógicas para guitarra, entre composiciones originales y arreglos, que constituyen un legado invaluable para la formación musical de nuestro país”, mencionó la institución.

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En su comunicado, el Ateneo Paraguayo destacó que bajo su presidencia la entidad vivió uno de los periodos más brillantes de su historia.

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“Su liderazgo se distinguió por la visión amplia y el compromiso con la cultura nacional, impronta que permanecerá imborrable en la memoria institucional”, indicó.

Sus restos están siendo velados en la sede del Ateneo Paraguayo (Nuestra Señora de la Asunción 820). El sepelio se realizará mañana sábado a las 9:00 en el Cementerio del Sur.