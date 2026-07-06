Kita Pena explora el cambio de energía en su nuevo EP “110/220″

La banda paraguaya Kita Pena está estrenando el EP “110/220″, un álbum que condensa distintas etapas de la historia de la agrupación, a través de cuatro canciones y un interludio que atraviesan distintos géneros musicales.

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“El título funciona como una imagen: una energía que cambia según dónde se enchufe, sin dejar de ser la misma corriente”, señaló la agrupación, a través de un comunicado.

Canciones luminosas y otras más introspectivas forman parte de este trabajo que abarca distintos géneros como el reggae, el pop, el rock y hasta el samba; acompañadas por el sonido que caracteriza a la banda.

Los temas que conforman este trabajo son “Perdamos tiempo”, “Para creer de nuevo”, “Cambio de ambiente”, “Interlude” y “Mundial”.

“Para nosotros, 110/220 tiene que ver con cambiar las energías, con poder enchufarnos en cualquier lado, igual que nuestra música. Siempre buscamos que las canciones no sean solo algo que suena bien, sino algo que diga bien”, indicaron los miembros de la banda.

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Este EP fue producido por Marcelo Soler, mezclado por Carlos Dentice y masterizado por María Triana Mastering. El material se suma a una discografía que incluye los álbumes “Turista en mi país” (2013), “Lo de menos” (2015) y “Casi nada de lo que nos enseñaron sirve para sonreír y otras fábulas” (2018).

La agrupación, que fue formada en el año 2011, está integrada actualmente por Andrés Selich (voz principal), Blas Rodrigo Cristaldo (voz principal), David Müller (guitarra acústica, guitarra eléctrica, coros), Ricardo Velázquez (bajo) y Marcelo Soler (batería, coros, teclados).

Como músicos residentes están Lucas Perrota (guitarra eléctrica y ukelele) y Ramón González (percusiones). En tanto, como invitados están Rodrigo Quintás(teclado rhodes) y Maniatic (scratch), ambos en la canción “Mundial”.