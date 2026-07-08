OSIC ofrece el concierto “Per Lucem” con directores y solistas internacionales invitados

“Per Lucem. De la luz exterior a la búsqueda de la luz interior” se denomina el concierto que la OSIC ofrecerá este jueves 9 de julio, a las 20:00, en el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile). La presentación estará enmarcada en el 2° Encuentro Internacional de Música de Cámara del Conservatorio de Música Shostakóvich.

Los maestros españoles Natalia Montañés y Rafael Sanz-Espert tomarán la batuta de la agrupación para este concierto en el que se podrán escuchar la Sinfonía Sevillana Op. 23, de Joaquín Turina; y la Sinfonía N° 5 en Mi menor Op. 64, de Piotr I. Tchaikovsky.

Como músicos invitados estarán el violinista italiano Corrado Bolsi, el flautista brasileño Edson Beltrami y el trompetista costarricense Alexis Morales Barrientos.

Con respecto a la obra de Turina, el programa señala que es una “evocación poética de Sevilla y de su entorno humano y paisajístico”.

“Lejos de pretender una descripción literal, la obra transforma la ciudad en una experiencia musical cargada de color, lirismo y emoción. A través de sus tres movimientos -Panorama, Por el Río Guadalquivir y Fiesta en San Juan- Turina nos invita a contemplar la belleza del paisaje, el fluir sereno de la vida y la alegría compartida de la celebración popular”, añade.

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En cuanto a la sinfonía de Tchaikovsky, señalaron que esta obra estrenada en 1888 no cuenta “con un programa desarrollado que explique de forma precisa su contenido”.

Añade que en los apuntes del compositor aparecieron varias ideas fundamentales, pero sobre todo una reflexión sobre la relación del ser humano con aquello que lo trasciende y cuyo sentido último permanece oculto.

“La primera parte nos invita a contemplar la luz que habita en el mundo, la segunda, a buscar aquella que habita en nosotros mismos”, acota el programa del concierto, que será de acceso libre y gratuito.