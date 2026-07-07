Música
07 de julio de 2026 a la - 16:50

Conciertos, clases y lanzamiento de libro marcan el II Encuentro Internacional de Música de Cámara

Músicos concentrados, dos en violín, uno en violonchelo y otro en contrabajo, rodeados de luces moradas y partituras.
Imágenes que retratan a la primera edición, el año pasado, del Encuentro Internacional de Música de Cámara.Gentileza

Asunción está siendo escenario del II Encuentro Internacional de Música de Cámara, una propuesta académica y artística que reúne hasta el 9 de julio a destacados maestros de España, Italia, Brasil, Costa Rica y Paraguay, junto a jóvenes músicos y estudiantes de distintos puntos del país.

Por ABC Color

La iniciativa, organizada por el Conservatorio de Música Shostakóvich y declarada de Interés Cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, busca fortalecer la formación musical y el intercambio artístico en torno a la música de cámara.

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Durante estos días, los participantes comparten clases magistrales, ensayos, talleres, conferencias y conciertos, en una experiencia intensiva que permite el contacto directo con referentes internacionales y la creación de nuevos espacios de colaboración entre músicos.

El encuentro cuenta con la participación de los maestros Rafael Sanz-Espert, Natalia Montañés, Corrado Bolsi, Edson Beltrami y Alexis Morales, quienes trabajan junto a estudiantes paraguayos en actividades abiertas tanto a la comunidad educativa como al público interesado en la música clásica y de cámara.

Músicos en traje formal posan en un escenario, una mujer sostiene un ramo de flores en el centro, todos lucen felices.
El encuentro permite el intercambio y el aprendizaje, de la mano de profesionales destacados en el ámbito de la música de cámara.

Lanzamiento de libro y conciertos de cierre

Entre las actividades destacadas de esta semana figura el lanzamiento del libro “Ritmología” del maestro Rafael Sanz-Espert, previsto para este martes 7 de julio a las 18:30 en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional. La publicación se suma a la dimensión formativa del encuentro y propone una reflexión especializada sobre el estudio del ritmo y la práctica musical.

La programación continuará el miércoles 8 de julio con el concierto de los alumnos participantes y la entrega de certificados, también a las 18:30 en el Auditorio de la Biblioteca del Congreso Nacional, ofreciendo al público la posibilidad de escuchar el trabajo desarrollado durante la semana.

Grupo diverso de jóvenes y niños sonríen sosteniendo certificados, en un ambiente festivo con fondo morado y banners publicitarios.
La formación de jóvenes y niños es una de las bases de la realización de estos encuentros.

El cierre tendrá lugar el jueves 9 de julio con el 5º Concierto de Temporada de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional (OSIC), a las 20:00 en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane, bajo la dirección de los maestros Rafael Sanz-Espert y Natalia Montañés.

Desde la producción destacan que el encuentro sostiene el compromiso del Conservatorio Shostakóvich con una formación musical de excelencia, acercando al país experiencias académicas de nivel internacional y generando oportunidades de crecimiento para las nuevas generaciones de músicos paraguayos.