ReciclArte 2026: cuándo será el festival y cómo comprar las entradas

La productora G5PRO anunció una nueva edición del festival ReciclArte, que este año volverá a realizarse en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino. El festival se desarrollará los días 26 y 27 de septiembre bajo el concepto “El sentido del origen”, una propuesta que hace referencia al regreso al escenario donde nació el evento.

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Los organizadores señalaron que el enfoque en el reciclaje y la sostenibilidad continuará siendo uno de los ejes de esta edición, mediante acciones relacionadas con la gestión de residuos y el uso de materiales reciclados y reciclables dentro del predio. Además de los conciertos, el festival volverá a ofrecer espacios dedicados al arte y la gastronomía.

Por el momento, la organización no dio a conocer la programación artística y adelantó que el line up será anunciado próximamente.

Entradas para el festival ReciclArte 2026

La venta general de entradas comenzará este sábado 18 de julio, desde las 10:00, a través de Ticketea. En una primera etapa estarán disponibles únicamente los combos para los dos días del festival, hasta agotar existencias.

Los precios serán de G. 395.000 más costo por servicio para el sector Césped; G. 300.000 más costo por servicio para Generales; G. 225.000 más costo por servicio para Platea y G. 725.000 más costo por servicio para Lounge.

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Una vez agotada esta etapa se habilitarán nuevas fases de venta con otros valores y, posteriormente, las entradas por día.

El festival está habilitado para personas de todas las edades y los menores de hasta 8 años cumplidos podrán ingresar sin costo, siempre que estén acompañados por un adulto responsable con entrada.

La historia de ReciclArte

Pilsen ReciclArte tuvo su primera edición en 2014. Desde entonces se consolidó como uno de los festivales de música de mayor convocatoria del país y reunió en distintas ediciones a artistas nacionales e internacionales.

Bandas y artistas como No te Va Gustar, La Vela Puerca, Fito Páez, Café Tacvba, Cuarteto de Nos, Airbag, Los Fabulosos Cadillacs, Juanes, Divididos, Babasonicos, Cuarteto de Nos, Ratones Paranoicos y Molotov entre otras, fueron algunos de los que se presentaron a lo largo de los años.

Tras realizarse durante algunos años en el Anfiteatro José Asunción Flores, en 2022 el festival se trasladó al Jockey Club. Sin embargo, desde 2023 volvió a San Bernardino, sede que volverá a recibir la edición 2026. Según la organización, la iniciativa también forma parte de las acciones impulsadas por el movimiento CuidaPy, orientado a promover prácticas de cuidado ambiental.