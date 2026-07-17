Abel Pintos habla del concierto que dará en Asunción: “Es un show, sobre todo, de muchas canciones”

“Treinta años se dice rápido, pero no se repasa rápido”, afirmó Abel Pintos en relación al concierto que el próximo 24 de julio ofrecerá en el Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos). El artista argentino regresará a nuestro país en el marco de su gira “Abel 30 años”.

Anticipó que este será un show, sobre todo, de muchas canciones. “Hablo poco durante el concierto, saludo al comienzo y doy las gracias pero después me dedico a hacer muchas canciones. Son, de hecho, treinta y, a veces, alguna más también”, detalló.

El artista comentó que en unas dos horas ofrecerá un recorrido que no será cronológico, pero sí conceptual con respecto al inicio de su carrera con el folclore más tradicional hasta las canciones que estuvo editando en los últimos años, que son de un estilo más pop.

Abel afirmó que su anterior presentación en el país, en el año 2018, le sirvió bastante a la hora de pensar en el repertorio de esta presentación.

“Curiosamente, la única vez que me presenté en Paraguay fue con un concierto que se llamaba ‘La familia festeja fuerte’ que, en definitiva, era también un recital que no era conceptual de un solo álbum, sino de todo de lo que estaba pasando en aquel momento en relación al vínculo creado hasta entonces con el público”, dijo.

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Agregó que le llamó mucho la atención, haciendo un recorrido por las canciones más mainstream y también otras “que significan mucho para el sentimiento del seguidor de muchos años, pero que por ahí no han sonado en radio o o en grandes medios”, que la gente “se las conocían todas”.

“Entonces yo decía ‘evidentemente, el público que me acompaña en Paraguay está mucho más dentro de mi carrera de lo que yo me imaginaba’. Es lógico, es normal, que cuando uno se va de su país de origen a otros países, se conozcan más las músicas que el sistema les hace llegar”, indicó.

Agregó que, en este caso, se sentían como si estuvieran actuando en cualquier lugar de Argentina, con respecto al conocimiento que tenía el público de sus canciones.

“Eso me ayudó mucho a la hora de crear el repertorio de este concierto que voy a presentar en este momento, porque me hizo saber que puedo tener la libertad de recorrer lo más comercial, de alguna manera, y también a esas canciones que tienen otro tipo de significado”, remarcó.

En estas tres décadas de carrera, Abel Pintos ha conquistado tres premios Gardel de Oro y se ha presentado en grandes escenarios como el Estadio Monumental, el Estadio Único de La Plata, el Teatro Colón y ha llegado con su música a países como España, Chile, Uruguay, México y otros.

Sin embargo, Abel afirmó que para él su escenario más significativo fue el primero, el de su escuela primaria en la localidad de Ingeniero White, provincia de Buenos Aires; donde ofreció su primer recital.

“El 17 de agosto del ‘95 yo canté en mi escuela, en un acto patrio, pero en esa oportunidad la directora del colegio me había pedido que interprete algunas canciones patrias, en referencia a esa fecha puntual, pero después que hiciera mi propio repertorio. Entonces yo preparé un concierto, por eso siento que ese fue mi primer recital”, comentó.

Recordó además que, a partir de aquella presentación, comenzó a actuar en peñas, en radios, en eventos culturales y no se detuvo hasta el día de hoy.

“Cuando me hacen esa pregunta siempre pienso en aquel primer escenario, porque fue fundacional, fue fundamental y fue mi primer concierto realmente, no fue un lugar de aparición nada más”, subrayó.

Los próximos pasos de Abel Pintos

Tras su paso por Asunción, Abel Pintos tiene previsto seguir su tour “Abel 30 años” hasta el próximo 17 de agosto en las ciudades argentinas de Posadas y Junín, además de Montevideo, Uruguay.

El artista también señaló que está haciendo música nueva, lo que le permite estar hablando de las cosas que vive y que le sucedieron en los últimos años.

Recordó que su último álbum de canciones propias “El amor en mi vida” fue publicado en 2021 cuando recién había nacido su segundo hijo y se había casado con su esposa, la empresaria Mora Calabrese.

“A partir de ahí hasta hoy pasaron muchas cosas, la familia se fue desarrollando cada vez más. Vino otra hija que es Rosario. Entonces, todos estos acontecimientos lo que van haciendo es que mi mirada como hombre respecto de la vida, de los demás y también de mí mismo se va modificando bastante a menudo”, señaló.

Agregó que, de cierta manera, todos estos acontecimientos lo transforman “en una persona nueva”.

“Para mucha gente yo antes era Abel y ahora soy el papá de..., el marido de.... Esas circunstancias de vida, de tener una pareja y una compañera de vida, o de tener la suerte de tener hijos, esas circunstancias se van transformando en parte de la personalidad de uno también. Se va sumando. Entonces, estoy enfocado hacer música nueva para contar todo lo que esas experiencias me van generando o movilizando”, remarcó.

En este sentido, sostuvo que esto de los 30 años “es una celebración que no podía evitar”, pero que está más “para crear lo que viene” que hacer “un revival” de su carrera.

Abel Pintos sostuvo que la paternidad no ha modificado mucho su manera de hacer giras, pero sí le cuesta más estar lejos de casa.

“Sigue siendo muy potente para mí estar de gira. Mi familia me apoya mucho y hasta me incentivan mucho, porque notan en mi personalidad también lo que se modifica cuando estoy de gira o cuando no estoy de gira”, comentó.

Hablando y cantando al amor

Con canciones como “Sin Principio Ni Final” o “Motivos”, Abel Pintos ha acompañado desde la música a muchas historias de amor, incluyendo el casamiento del futbolista Lionel Messi con Antonella Rocuzzo.

Para el cantante, “los tiempos de hoy necesitan, no sé si exigen, pero necesitan más que nunca que se hable de amor”.

“No lo digo desde una posición de ‘si hablamos de amor las cosas se resuelven’. Eso no funciona de esa manera, porque eso sería tirar la basura abajo de la alfombra, ¿no?“, indicó.

“Si tenemos al amor arriba de la mesa como un tema, como un tema complejo, tal vez los puntos de vista lo pueden convertir en un tema polémico; pero un tema de intercambio de ideas, de discusión, de nutrición -de yo poder nutrirme de vos y viceversa- entonces, vamos a estar hablando de algo complejo, pero de algo esencial y de algo que inexorablemente, de alguna u otra manera, nos une”, añadió.

El artista agregó que “las formas han cambiado mucho con el paso de los años” en cuanto a hablar de amor, de gestionarlo, de percibirlo y de entenderlo.

“A mí me parece bien que cada uno de nosotros podamos dar nuestro punto de vista de cómo percibimos, gestionamos o construimos el amor. Y por supuesto, con más razón estoy a favor de que cada uno lo experimente de la manera en que puede. De lo único que no estoy a favor, es de coartar la libertad del otro de expresar amor a su manera”, agregó.

“Yo prefiero prefiero que nos encontremos intercambiando ideas respecto del amor que de cualquier otro asunto”, remarcó.

Su regreso a la composición intuitiva

¿Qué le inspira hoy a Abel Pintos a la hora de hacer canciones? Ante esta consulta, el artista de 42 años afirmó que lo que siempre lo movilizó fueron las cosas que lo conmueven como ser humano.

“Durante los primeros años, te diría durante los diez primeros años como autor y compositor, la cosa estaba en un punto de cien por cien intuición. Es decir, yo recibía canciones de algún lugar, de alguna manera, y las expresaba”, detalló.

Agregó que, una vez que la canción existía, se “enteraba” de qué se estaba tratando el tema.

Pintos afirmó que luego tuvo otra etapa en la que empezó a “intelectualizar” sus composiciones. “Empecé a plantear de qué voy a escribir, las trabajaba más. Decía ‘quiero escribir de tal cosa, pero no lo quiero hacer de una manera tan literal, quiero un poco más de metáfora’. Empezaba como a diseñar las canciones”, acotó.

En este sentido, indicó que de alguna manera hoy regresó, sin elegirlo, a esa metodología más intuitiva. “Hoy otra vez lo que más juega son las cosas que están dentro mío, probablemente en el inconsciente, y que necesitan ser expresadas. Es la música la que prácticamente me obliga a que las exprese. No está pasando por un lugar tan intelectual”, concluyó.

Entradas para Abel Pintos: cuánto cuestan y dónde se consiguen

Las entradas para el show de Abel Pintos en Asunción están a la venta a través de Ticketea. Los sectores y precios son:

Plateas: G. 495.000

VIP Plata: G. 605.000

VIP Gold: G. 715.000

La producción del show está a cargo de A mamá le dieron 2 años.