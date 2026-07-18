Estos son los artistas que actuarán en la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Un verdadero desfile de estrellas prepara la FIFA para esta final de la Copa del Mundo que se disputará este domingo 19 de julio. A partir de las 14:30 (hora de Paraguay), noventa minutos antes del inicio del partido, se realizará la ceremonia de clausura y también habrá un show inédito en el entretiempo.

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En cuanto a la ceremonia de clausura, la FIFA anunció que la misma estará encabezada por el reconocido artista estadounidense Post Malone, quien cuenta con éxitos como Better Now, Psycho, Circles, Sunflower, entre otros.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, señaló en un comunicado que “durante un espectáculo que centrará la atención del mundo en el deporte y la cultura, Post Malone ofrecerá una actuación concebida para celebrar la competición y enardecer al público antes de que los finalistas salten al terreno de juego”.

La ceremonia de clausura está siendo producida en colaboración con Balich Wonder Studio, una empresa que ya ha realizado ceremonias en otros eventos de la FIFA, así como en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile y otros.

En el marco de este acto, la actriz y cantante Jennifer Hudson será la encargada de entonar el Himno Nacional de los Estados Unidos. También se prevé una participación del actor Tom Cruise y del streamer IShowSpeed, cuya canción “Champions” alcanzó una gran popularidad.

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De este acto también serán parte el cantante británico Robbie Williams, la cantante italiana Laura Pausini y la artista estadounidense Nicole Scherzinger interpretando la canción “Desire”, que es el himno oficial de la FIFA.

Hasta el momento, la entidad matriz del fútbol no ha confirmado quiénes serán los artistas encargados de interpretar los himnos nacionales de Argentina y España antes del inicio del partido.

En el vecino país se barajan los nombres de Soledad Pastorutti, María Becerra, y también hay fans solicitando que Lali Espósito sea nuevamente la que interprete el himno, como lo hizo en la final del Mundial de Catar 2022.

Por el lado de España, algunos medios señalan que el quinteto valenciano de metales Spanish Brass sería el responsable de interpretar la Marcha Real Española, que no tiene letra.

Un show de entretiempo inédito para el Mundial 2026

Esta final de la Copa del Mundo contará con un show de entretiempo inédito y que se extenderá un poco más allá de los 15 minutos reglamentarios.

Según anunció la FIFA, este espectáculo tendrá una duración de 17 minutos, ya que se prevé que los números artísticos duren 11 minutos, mientras que el montaje y desmontaje del escenario tome unos 6 minutos.

Este show será realizado conjuntamente con la organización Global Citizen y reunirá al artista canadiense Justin Bieber, a la estrella colombiana Shakira, al popular grupo surcoreano BTS y a la ‘reina del pop’ Madonna.

El cantante nigeriano Burna Boy se unirá a Shakira para interpretar “Dai Dai”, el himno oficial de esta Copa del Mundo celebrada conjuntamente entre Estados Unidos, México y Canadá. Junto a ellos también estará el grupo de niños ugandés Ghetto Kids.

Además estarán presentes en este inédito espectáculo el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel, director musical y artístico de la Orquesta Filarmónica de Nueva York; el Coro PS22, conformado en una escuela pública de Staten Island; y el grupo británico Coldplay.

Chris Martin, vocalista de Coldplay, fue justamente el encargado de realizar la curaduría de este espectáculo, en el que además estarán algunos personajes de Los Muppets y Plaza Sésamo.

“La unidad como eje central, todo el mundo está invitado”, señaló Martin en un video de presentación del cartel de artistas de esta presentación, que tiene como objetivo recaudar fondos para ampliar el acceso a una educación de calidad y brindar oportunidades en el fútbol a todos los niños.

“La Copa Mundial une a las personas como ningún otro acontecimiento. Estoy muy agradecido de formar parte de este espectáculo, y aún más de saber que ya está contribuyendo a ampliar el acceso a la educación para los niños”, afirmó Justin Bieber, a través de un comunicado divulgado por la FIFA.

Por su parte, Burna Boy afirmó que representar a África en este evento es un privilegio y una responsabilidad que no se toma a la ligera.

“Me honra formar parte de un concierto que no solo celebra el fútbol y la cultura, sino que también contribuye a crear mejores oportunidades para la infancia a través de la educación”, expresó el artista.