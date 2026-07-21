Asunción Blues Fest reúne este sábado a cuatro agrupaciones en el Teatro de las Américas del CCPA

Este sábado 25 de julio desde las 20:00 se celebrará la primera edición del Asunción Blues Fest, un festival que apunta a reunir a músicos, amantes del blues y nuevos públicos en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Estados Unidos).

La banda argentina Blues del Sur encabeza la programación de este evento, que también tendrá en escena las propuestas de las agrupaciones locales Bla Ble Bli Blo Blues Band, Full Smoke y Pat & The Jurassic Band.

“El festival nace con el objetivo de crear un espacio para el blues en Paraguay, conectando generaciones de músicos y acercando al público local una propuesta artística auténtica, cargada de historia, improvisación y energía en vivo”, señalaron los organizadores.

La agrupación argentina Blues del Sur, que cuenta con más de 30 años de trayectoria, es una referente de la escena del blues del vecino país y llegará por primera vez a Paraguay.

Está liderada por el guitarrista Marcelo Marín y reúne además en su conformación al bajista Pippo Herlein, al tecladista Lucho Herlein, al bateristas Alejandro Yaques y al cantante y armonicista Matías Fernández.

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La agrupación que combina el blues eléctrico y el rock cuenta con cuatro álbumes editados y un nuevo material previsto para este 2026.

Los artistas nacionales del Asunción Blues Fest

Esta primera edición del Asunción Blues Fest tendrá en escena a Bla Ble Bli Blo Blues Band, una banda formada originalmente en Ciudad del Este en el año 1998.

La agrupación liderada por Coelho Amado revivió en Asunción en el año 2011, sumando a artistas de trayectoria como Toti Morel y Cala del Puerto. Su propuesta combina el blues de Mississippi, Texas y Chicago con letras cargadas de humor y una identidad profundamente local.

Igualmente estará en escena Full Smoke, una agrupación originaria de Asunción y que está conformada por Miguel Bergman, Ber Soerensen, Franky Scuderi, Javier Poggi, Allan Bejarano y Andrea Alcaraz.

El sonido de esta agrupación se apoya en el blues tradicional, mezclando experiencia, sensibilidad, y una fuerte conexión con las raíces del género.

La programación se completa con Pat & The Jurassic Band, una banda formada en Asunción en 2012 que fusiona el blues rock y rock pop.

Patricio Brugada, Caden Brugada, Guillermo “Hoja” Rojas, Rodolfo Heyn, José Ferro y Rodolfo “Rolfi” Gómez conforman esta banda que cuenta con varios lanzamientos de estudio y sesiones en vivo, además de haber sido parte de festivales como Asunciónico, Reciclarte y Cosquín Rock Paraguay.

¿Cuánto cuestan y cómo se consiguen las entradas?

Las entradas anticipadas para el Asunción Blues Fest se pueden solicitar al (0994) 496-595 a G. 60.000. En puerta tendrán un costo de G. 75.000.