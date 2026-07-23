Abel Pintos en Paraguay 2026: horarios, entradas y todo lo que necesitás saber de su show en el BCP

El cantante y compositor Abel Pintos se presentará este viernes 24 en Asunción, a casi ocho años de su primera y única visita a nuestro país. El Teatro “José Asunción Flores” del Banco Central del Paraguay (Federación Rusa c/ Augusto Roa Bastos) volverá a albergar al artista que se encuentra celebrando sus tres décadas de carrera musical.

“Abel 30 años” se denomina la gira que marca el reencuentro de Abel con “la familia” de Paraguay, nombre con el que el artista responsable de canciones como “Motivos”, “La llave” y “No me olvides” denomina a sus seguidores.

En este espectáculo, el artista ofrecerá un recorrido por las canciones que han marcado estas tres décadas que lleva con la música y que le han permitido recorrer los principales escenarios de Argentina y también otros países de Iberoamérica.

Según adelantó a ABC, este recorrido por sus canciones no será cronológico pero sí conceptual, atendiendo a sus inicios con la música folclórica argentina y su presente más cercano al pop y otros estilos musicales.

Para el artista, el momento fundacional de su carrera se dio el 17 de agosto de 1995, cuando ofreció su primer recital en su escuela primaria. En 1997, de la mano de León Gieco, publicó su primer álbum denominado “Para cantar yo he nacido”.

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Desde allí comenzó una carrera que lo ha llevado por diversos festivales del vecino país, siendo hoy una de las figuras centrales de eventos como el Festival Nacional de Folclore de Cosquín o el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, ambos en la provincia de Córdoba.

En el año 2004, Abel Pintos se consagró ganador de la competencia folclórica en el Festival de Viña del Mar, Chile, donde interpretó la canción de Víctor Heredia, “Bailando con tu sombra (Alelí)”.

En los años 2013, 2014 y 2017, con sus álbumes “Sueño dorado”, “Abel” y “Once”, respectivamente; conquistó el Premio Gardel de Oro, otorgado al Mejor Álbum del Año.

Actualmente comparte con Charly García el récord como los mayores ganadores del Gardel de Oro, mientras que, con 20 estatuillas, se posiciona como el artista masculino que más ha ganado en estos premios de la industria discográfica del vecino país.

A lo largo de su carrera, Abel Pintos ha colaborado con diversos artistas como Soledad Pastorutti, Luciano Pereyra, Tan Biónica, Kany García, Vanesa Martín, India Martínez, Malú, Leiva, Los Ángeles Azules, Eruca Sativa, Los Palmeras, entre otros.

Acho Laterza abrirá el show de Abel Pintos

El artista paraguayo Acho Laterza será el encargado de abrir el show de Abel Pintos en Asunción. El artista, que hace una década presentó su álbum debut “Estoy aquí”, llegará al escenario presentando su propuesta que atraviesa diversos géneros musicales.

El acceso al BCP (Portón N° 4) se habilitará a partir de las 18:00 y el inicio del show de Acho Laterza está previsto para las 20:50. La presentación de Abel Pintos comenzará a las 21:15.

Entradas: ¿cuánto cuestan y dónde se consiguen?

Aún quedan algunas entradas disponibles a través de Ticketea y con tarjetas Visa Itaú se puede acceder a un 20% de descuento. Los precios y sectores son:

Platea: G. 495.000

VIP Plata: G. 605.000

VIP Oro: G. 715.000

La producción del concierto en nuestro país está a cargo de A mamá le dieron 2 años.