ConectArte 2.0 fue cancelado: así se podrá solicitar el reembolso del importe de las entradas

El festival ConectArte 2.0 tenía previsto realizarse este 1 de agosto, tras haberse pospuesto en junio pasado, con agrupaciones como Massacre, Vecindad Autopsia, Flema y Garage 21.

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A través de un comunicado, la producción del evento comunicó la cancelación “debido a motivos de fuerza mayor”.

“Ante todo, queremos agradecer profundamente a cada una de las personas que confió en este proyecto desde el primer día. A quienes adquirieron sus entradas, compartieron nuestras publicaciones, difundieron el evento, acompañaron cada anuncio y creyeron en la propuesta de ConectArte, les expresamos nuestro más sincero agradecimiento”, señalaron los responsables del show.

Indicaron además que “el apoyo y la confianza fueron fundamentales” por lo que lamentan no poder concretar este encuentro.

Los pasos para el reembolso del ConectArte 2.0

Los que adquirieron entradas podrán solicitar el reembolso del importe de las entradas hasta este sábado 1 de agosto, enviando un correo electrónico a devolucionesconectarte@gmail.com.

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En el mismo deberán consignar los siguientes datos:

Nombre y apellido del comprador.

Número de documento de identidad.

Cantidad de entradas adquiridas.

Número de cuenta bancaria.

Alias de la cuenta.

Copia del/los ticket/s adquirido/s para el evento.

Indicaron además que, una vez recibida la solicitud, los datos serán verificados con la tiquetera oficial. Las devoluciones se harán entre el 15 y 20 de agosto de 2026.

En este sentido, remarcaron la importancia de que “todos los datos proporcionados sean correctos y correspondan a la persona que realizó la compra, a fin de facilitar el proceso de verificación y devolución”.

Subrayaron además que las solicitudes recibidas después del 1 de agosto ya no serán procesadas. “Una vez vencido el plazo establecido para la presentación de solicitudes de reembolso, no se aceptarán solicitudes ni reclamos posteriores“, agregaron en el comunicado.

Finalmente agradecieron la confianza en este proyecto, así como la paciencia y la comprensión.