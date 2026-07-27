El CCPA Jazz Quintet dedicará un concierto a la obra de Sonny Rollins

El CCPA Jazz Quintet presentará este martes 28 de julio un concierto homenaje al saxofonista estadounidense Sonny Rollins, fallecido el pasado 25 de mayo a los 95 años. La presentación será a las 20:30 en el Teatro de las Américas (José Berges 297), con acceso libre y gratuito.

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Nacido en Nueva York en 1930, Rollins fue uno de los principales referentes del saxofón tenor en la historia del jazz. Su trayectoria estuvo vinculada al bebop y al hard bop, aunque también exploró otras corrientes del género.

A lo largo de su carrera desarrolló un estilo caracterizado por la improvisación y la incorporación de influencias del folclore caribeño, además de dejar composiciones que con el tiempo se convirtieron en estándares del repertorio jazzístico, entre ellas “St. Thomas”, “Oleo”, “Doxy”, “Airegin” y “Tenor Madness”.

El concierto estará a cargo del CCPA Jazz Quintet, proyecto impulsado por el Centro Cultural Paraguayo Americano en 2003. La iniciativa fue creada durante la presidencia del Dr. Gustavo Díaz Gill, con la dirección artística del maestro Remigio Pereira en sus primeros años.

Desde su creación, el proyecto pasó por distintas formaciones, entre ellas ensamble, big band, septeto y cuarteto, hasta consolidarse como quinteto desde 2015. La formación actual está integrada por Diana Quiñones (trombón), Oliver Duarte (saxo), Magno Molinas (piano y teclado), Paula Rodríguez (contrabajo y dirección musical) y José Burguez (batería).