Festival Internacional de Guitarra de Petrer distinguió a Berta Rojas con su máximo reconocimiento

Berta Rojas fue distinguida con el Premio Honorífico Guitarrista José Tomás 2026 durante la 29º edición del Festival Internacional de Guitarra de Petrer, celebrada en la localidad de Petrer, en Alicante (España). La entrega del galardón se realizó el pasado 22 de julio, al término del concierto que ofreció en el Salón de Actos Caixapetrer.

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El programa presentó un recorrido por la música paraguaya y la obra del compositor argentino Astor Piazzolla. En la presentación participaron además el cuarteto de cuerdas Sgarabotto y los guitarristas paraguayos Micaela Núñez y Pedro Martínez como invitados especiales.

El Premio Honorífico Guitarrista José Tomás constituye el principal reconocimiento que concede el festival y distingue anualmente a figuras destacadas del ámbito de la guitarra clásica. La elección de Rojas fue realizada por una comisión integrada por la organización del certamen, la Asociación de Guitarra Clásica PIMA y alumnos del maestro José Tomás. En ediciones anteriores fueron reconocidos artistas como Leo Brouwer, David Russell, Julian Bream, Roland Dyens, Roberto Aussel, Jorge Cardoso, el Dúo Assad y Alex Garrobé, entre otros.

Durante la ceremonia, el director del festival, Pepe Payá, destacó la trayectoria internacional de la guitarrista paraguaya y su aporte a la difusión de la música de Paraguay y de Sudamérica antes de hacer entrega de la distinción.

Al recibir el premio, Rojas agradeció el reconocimiento y expresó que representaba un honor recibir una distinción vinculada al legado del maestro José Tomás. También dedicó unas palabras a Paraguay, manifestando su deseo de que el país pueda vivir “resguardado en el amor, en la paz, en el respeto, en la música y en el arte”.

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Como parte del homenaje, se proyectaron mensajes de felicitación enviados por los músicos Paquito D’Rivera, Popi Spatocco y José Luis Merlin. La guitarrista también destacó la presencia en la sala del escocés David Russell y de María Jesús, a quienes calificó como amigos cercanos suyos y de Paraguay.

Al día siguiente de la ceremonia, Rojas fue recibida por la alcaldesa de Petrer, Irene Navarro Díaz, en el Ayuntamiento de la ciudad, donde firmó el Libro de Honor. Su participación en el festival concluyó con dos jornadas de clases magistrales desarrolladas los días 24 y 25 de julio, como parte de la programación del encuentro.