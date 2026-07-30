Arcángel en Paraguay: concierto del artista puertorriqueño cambiará de sede

El próximo sábado 8 de agosto será el concierto de Arcángel en Paraguay, el artista puertorriqueño detrás de éxitos como “La Jumpa” y “Mírame Baby”. El Jockey Club Paraguayo había sido anunciado como sede de este show, pero en las últimas horas se anunció que será trasladado al Puerto de Asunción.

A través de un comunicado, la producción del concierto detalló que “los sectores adquiridos se mantienen sin modificaciones”, por lo que las entradas ya adquiridas “continúan siendo válidas y no requieren ningún tipo de gestión adicional”.

Arcángel regresará a Paraguay en el marco de la celebración de sus dos décadas de carrera y presentando su álbum más reciente “La 8va. Maravilla”, que fue lanzado en enero pasado con 20 canciones.

El artista es considerado uno de los protagonistas de la evolución del reguetón y el trap latino. Recientemente fue galardonado con el premio Ícono Urbano en el Premio Lo Nuestro 2026 y cuenta con más de 31 millones de oyentes mensuales en Spotify.

¿Dónde se consiguen las entradas?

Las entradas siguen a la venta en Ticketea con precios que van desde G. 160.000 a G. 450.000. Para informes y reserva de mesas se puede contactar al (0991) 543-085.