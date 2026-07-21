De Arcángel a Kany García: los conciertos anunciados para agosto 2026 en Paraguay

El mes de agosto 2026 traerá consigo una variada agenda de conciertos internacionales con música para bailar, saltar, enamorarse o cantar con todas las fuerzas. Esta es la agenda de los artistas internacionales que se presentarán en Paraguay en dicho mes.

La T y La M

El 1 de agosto se realizará la fiesta Velvet Friends con la presencia de la agrupación argentina La T y La M, que llegará con todos sus éxitos al escenario de Faces.

La agrupación está conformada por Tobías Medrano y Matías Rapen, con el apoyo del productor Mariano Zelaya. Entre sus principales éxitos están “Amor de vago”, “Quiero creer”, “Si supieras”, entre otros.

Las entradas están a la venta a través de Ticketea y el show será exclusivo para mayores de edad.

Arcángel

El 8 de agosto será la presentación de Arcángel en el Jockey Club Paraguayo. El artista puertorriqueño de reguetón regresará a Paraguay en el marco de su gira “La 8va Maravilla World Tour”.

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En este concierto, Arcángel celebrará sus 20 años de carrera musical, la cual ha sido cimentada con éxitos como´Pa’ Que La Pases Bien’ y ‘La Jumpa’.

Las entradas están a la venta a través de Ticketea. La producción del show está a cargo de Top Shows y Funky Business

Ophiolatry

La banda brasileña Ophiolatry se presentará en Paraguay el próximo 14 de agosto. El show se llevará a cabo en Absoluto Rock.

La agrupación de death metal se formó en el año 1988 y llegará a nuestro país en el marco de su gira “Serpent’s Verdict Tour 2026″.

En esta presentación en Asunción estará acompañada por las agrupaciones Hikuai, Neanderthal ThrashMetal, Licántropo y Evil Force. Las entradas están a la venta en Tuti a G. 77.000.

Felipe Barrozo

El guitarrista argentino Felipe Barrozo llegará a Asunción con un espectáculo denominado “Intoxicados x Felipe Barrozo”. Será el 15 de agosto en La Otra Bar.

El artista presentará las canciones de Intoxicados, la reconocida agrupación que conformó junto a Pity Álvarez y de la que fue parte hasta el año 2008.

Las entradas para el concierto están a la venta en Ticketea a G. 80.000.

Beéle y Lauta

El 21 de agosto llegará a Paraguay el artista colombiano Beéle, en el marco de su gira “Borondo: detone y abandone Tour”. El show será en el nuevo Arena Asunción.

Con canciones como “no tiene sentido”, “mi refe” y colaboraciones junto a Shakira, Sebastián Yatra, María Becerra y Ed Sheeran, Beéle se ha convertido en uno de los referentes de la música urbana actual.

Como invitado en este concierto, producido por Garzia Group, estará el artista argentino Lauta. El mismo es conocido por canciones como “Insta” y “No le gusta lo romántico”.

Las entradas están a la venta en linke-arte.com, todoticketparaguay.com y en los puntos de venta habilitados en el Hipermercado El Pueblo de Acceso Sur y las sucursales de MaxiCambios.

Sara Hebe

La cantante, compositora y actriz argentina Sara Hebe se presentará en Asunción el próximo 23 de agosto. El show será en Vöudevil Venue y tendrá como banda invitada a la agrupación paraguaya Vecindad Autopsia.

La rapera argentina acaba de presentar el álbum “Negocionismo”, que reúne 10 temas con ritmos como el hip-hop, el punk electrónico y el dub-reggae. La artista es además conocida por interpretar el tema principal de la serie argentina “El marginal”.

Las entradas para el concierto están a la venta en Ticketea a G. 65.000.

Kany García

La cantautora puertorriqueña Kany García se presentará el próximo 25 de agosto en el Puerto de Asunción. La artista regresará al país en el marco de su gira Puerta Abierta Tour 2026.

Kany García ha ganado siete Latin Grammy y promete para este concierto un reencuentro cargado de significado. Presentará canciones que han acompañado a distintas generaciones, así como temas de su nueva etapa musical.

Las entradas están a la venta a través de Ticketea y la producción del show está a cargo de G5Pro.

Cuarteto de Nos

La agrupación uruguaya Cuarteto de Nos regresará a Paraguay con su gira CDN Tour Puertas 2026. El show será el 29 de agosto en el Puerto de Asunción.

La banda uruguaya se caracteriza por fusionar el rock con distintos estilos, acompañadas de una lírica ingeniosa y con toques de humor.

El show es producido por G5Pro y las entradas se pueden adquirir a través de Ticketea.

Bhavi y cero*

Para el 29 de agosto también se anuncia la fiesta Trapicheo, que busca constituirse en un espacio cultural para la comunidad del trap y la música urbana.

Será en el Centro de Convenciones Mariscal y tendrá como principales figuras a los traperos argentinos Bhavi y cero*. Las entradas están a la venta en Ticketea, con precios desde G. 100.000.