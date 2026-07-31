A un año del final de Black Sabbath, Tony Iommi lanza nuevo disco solista

En From The Dark, Tony Iommi está acompañado por Jorn Lande en la voz, con quien comparte los créditos de composición en todas las canciones. Además de la bajista Becky Baldwin y el baterista Karl Brazil.

“Es un álbum que disfrutamos muchísimo hacer. No estamos intentando demostrar nada: ¡es un gran álbum y rockea!”, dijo Iommi.

Coproducido por el propio Tony y su colaborador creativo, coautor, productor e ingeniero de sonido desde hace muchos años, Mike Exeter. El álbum posee un sonido que envuelve al oyente en una experiencia sonora de vanguardia, tan contemporánea como atemporal.

El primer single promete

“World Alone” es una arrolladora canción que avanza a toda velocidad sobre una ráfaga de riffs y solos de guitarra, respaldada por una potente sección rítmica y coronada por la poderosa interpretación del aclamado vocalista noruego Jorn Lande.

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El videoclip está ambientado en un universo retrofuturista y distópico, en el que el protagonista, The Believer, es arrojado a un retorcido videojuego para salvar su vida y encontrar finalmente la redención.

El 4 de septiembre saldrá a la venta un single de 7 pulgadas edición limitada de “World Alone”, que incluirá en el lado B una versión instrumental exclusiva y vendrá en una funda con acabado metalizado.

La canción también estará disponible en la aplicación de Gibson para aprender a tocarla en la guitarra aquí.

Ediciones especiales en vinilo

From The Dark estará disponible en varios formatos de lujo en vinilo y CD. La edición en doble LP se fabricará en cuatro colores, disponibles en diferentes tiendas.

Grabado a 45 rpm en doble vinilo para lograr un rango dinámico óptimo, el paquete de lujo con cubierta desplegable está realizado en cartulina negra de alta calidad con un troquelado de la cruz característica de Iommi.

Esta presentación esconde en su interior un recorrido ilustrativo, oscuro y detallado, a lo largo del álbum. Parte de la imagen es visible cuando está en su sitio y la imagen completa se revela al extraer la funda interior.

Tony Iommi es considerado uno de los guitarristas más influyentes de la música moderna. Como miembro fundador y principal compositor de Black Sabbath, a Iommi se le atribuye haber contribuido a crear el sonido y el lenguaje del heavy metal. El nuevo álbum From The Dark, saldrá a la venta el 23 de octubre de 2026 a través de BMG.