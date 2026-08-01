Música
01 de agosto de 2026 a la - 14:54

“Creando mi canción” llega a San Antonio para ofrecer formación gratuita a jóvenes artistas

El cantautor paraguayo Víctor Riveros impartirá los talleres "Creando mi canción" en San Antonio.
El cantautor paraguayo Víctor Riveros impartirá los talleres "Creando mi canción" en San Antonio.gentileza

“Creando mi canción” se denomina el programa de capacitación que llevan adelante los músicos y compositores Víctor Riveros y Gustavo Luque. Desde el próximo 8 de agosto habrá una edición en San Antonio y, en esta nota, te contamos cómo ser parte de esta iniciativa.

Por Maripili Alonso

Desde el próximo 8 de agosto, “Creando mi canción” se llevará a cabo en la ciudad de San Antonio, buscando ofrecer estimulación y capacitación para la creación de canciones a jóvenes artistas.

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El Conservatorio Eulalia Salinas de Domínguez (predio de la Parroquia San Antonio de Padua. Río Salado entre Tebicuary y Río Aquidabán) albergará a la serie de talleres gratuitos que serán impartidos por el compositor, músico y cantautor Víctor Riveros.

La dirección del proyecto, que cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), está a cargo del músico Gustavo Luque, con amplia trayectoria en la producción musical.

Los talleres están dirigidos a todas las personas, en especial a aquellas que tocan algún instrumento, cantan o escriben poemas. Si bien puede participar gente de todas las edades, se invita especialmente a los jóvenes de entre 15 y 35 años a participar.

Grupo de seis jóvenes con guitarras, concentrados en un taller musical en un ambiente sencillo y luminoso.
Niños y jóvenes participan en el taller "Creando mi canción", donde reciben herramientas para la composición de canciones.

Las clases serán los días sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto, de 9:00 a 11:00. La participación es gratuita, pero se requiere de una inscripción previa.

Los interesados en participar deben completar un formulario disponible en línea. En el taller recibirán herramientas prácticas para la composición de canciones, además de una estimulación para la creación colectiva y ejercicios individuales de composición.

Estos talleres de formación ya recorrieron, el año pasado, los municipios Luque, Ñemby, Itá, Asunción, entre otros. Ahora será el turno de la ciudad de San Antonio.

Víctor Riveros, de pie con guitarra, instruye a un grupo de jóvenes sentados con sus instrumentos en un salón de madera.
Víctor Riveros imparte uno de los talleres de "Creando mi canción".

Para más consultas acerca de estos talleres están disponibles los números (0983)759216 y (0992)297044.