Erwin, la reinvención musical del artista paraguayo Joel Casco en Nueva York

“Fue una coincidencia lo de adoptar mi primer nombre, porque siempre me llamaron Joel acá, por más de que sea el segundo nombre”, señaló el artista, con respecto a la nueva identidad de su proyecto musical.

Desde el año 2018, Casco se había presentado en el plano local con sus primeros sencillos y un álbum denominado “Contra la corriente” con sonidos pop, R&B y folclore, que se estrenó en el año 2020.

Pero, en el año 2021, decidió dar un paso más para concretar sus sueños y se instaló en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, desde donde está retomando su proyecto musical.

Señaló que a la hora de hacer sus trámites en Estados Unidos solamente podía utilizar su primer nombre y su apellido, por lo que empezó a ser conocido como Erwin. Así que a la hora de volver a hacer música, decidió optar por esta identidad.

“Sigo siendo yo, el mismo de siempre. Joel está ahí siempre”, remarcó.

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Comentó que actualmente está trabajando de mesero en un restaurante, buscando alcanzar el “sueño americano” con su carrera musical. Hace algunos meses estrenó “I Don’t Belong”, un sencillo que está inspirado en la situación de los migrantes en Estados Unidos.

“Yo nunca había escrito nada que sea muy fuera de mi experiencia”, señaló el cantante. Indicó que la canción surgió en un momento bastante oscuro, cuando todavía no se había establecido bien en la Gran Manzana.

“Obviamente escribir sobre cosas lindas e inspiradoras es lo que a mí me gusta, pero también las cosas que te pasan y que no son tan lindas o tan buenas, siempre generan una buena música y una buena letra, son una buena inspiración. De ahí surgió”, indicó.

Erwin presentó además, hace un par de semanas, una versión de la canción “Brindis”, de la artista argentina Soledad Pastorutti. Esta grabación cuenta con la participación de la cantante paraguaya Giuli Mendizza.

El cantante recordó que conoció el tema a través de un vídeo que grabó su hermano para su primera Navidad en Estados Unidos. Aseguró que se sintió plenamente identificado con la letra, por lo que quiso hacer un cover pero a su estilo, con una impronta más pop.

El año pasado también lanzó el sencillo “Calling The Shots”, que está acompañado por un video musical dirigido por Maia Pecci, que fue grabado en las calles de Manhattan y Brooklyn, incluyendo el metro de Nueva York.

En cuanto a esta canción, Casco sostuvo que se siente muy representado ya que hay gente que quiere objetar las decisiones de uno y, en la letra del tema, reafirma su postura acerca de sus elecciones para su propia vida.

“Es algo autobiográfico de alguna manera todo lo que escribo y siempre con la ilusión de que alguien escuche, se sienta también identificado y le dé cierto ánimo”, acotó.

Remarcó que hacer ciertas cosas no es fácil hasta que alguien más está haciendo lo mismo y “si esa persona puede, yo también puedo”.

Erwin celebró que en Nueva York encontró muchos espacios donde uno puede mostrar su arte y tuvo la oportunidad de cantar en algunos bares, así como también en algunos eventos.

Destacó que, en el local donde trabaja, los miércoles suelen ser noches de micrófono abierto, por lo que subió a presentar algunos covers y canciones propias en el escenario del restaurante.

Señaló que algunos de sus compañeros se sorprendieron al saber que se recibió de arquitecto y ya había lanzado un álbum en Paraguay antes de llegar a Nueva York. “No sabían que tenía ya esa mochila conmigo”, acotó.

Durante su visita a Paraguay, luego de cinco años, Erwin aprovechó para compartir con su familia. sus amigos y también grabar un vídeo para lo que será un próximo sencillo.

Comentó que, entre el 2024 y 2025, estuvo trabajando con el productor Alex Ferrera de Kapú Records, con quien grabó alrededor de 15 canciones apuntando a luego compilar algunos de estos temas en un nuevo álbum.

“Hay bastante música por delante todavía”, aseguró y afirmó que la mayoría de las canciones serán en inglés. No obstante, Erwin sostuvo que trata de hacer el ejercicio tanto de componer en inglés como en español.

La pandemia y la decisión de jugarse por un sueño

Erwin comentó que años atrás ya había residido en Estados Unidos en el marco de un programa Work & Travel, en el estado de Dakota del Norte. Pero cuando conoció Nueva York se quedó fascinado con la ciudad.

Durante la pausa por la pandemia de 2020, el artista tomó la decisión de mudarse y fue a “probar aguas, a ver qué onda”.

“Fui allá y tuve la suerte de conocer gente increíble. De conseguir un trabajo que me encanta. Obviamente, no es mi ideal trabajar toda mi vida en esa industria pero me encanta. Yo hablo, socializo todo el tiempo”, expresó.

Agregó que está muy feliz con su decisión, pese a extrañar muchísimo a su familia y amigos. Y afirmó que también aprovecha su residencia en Nueva York para asistir a festivales y conciertos viendo a artistas que son una referencia para él como Madonna, Christina Aguilera y otros.